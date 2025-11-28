У Машівській громаді зять побився з тестем до госпіталізації: обидва отримали тяжкі травми

26 листопада близько 12.00 у Машівській громаді під час сварки між 33-річним зятем і 50-річним тестем виникла бійка, унаслідок якої обидва отримали тяжкі травми. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, зять перебував у будинку тестя. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла суперечка, яка швидко переросла в насильство.

У результаті 50-річний чоловік отримав тяжку травму ока, а 33-річний — ножові поранення грудної клітки та черевної порожнини. Обох у тяжкому стані доставили до лікарень Полтави, де вони перебувають під наглядом медиків.

Слідчі відділу поліції №3 (Карлівка) відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст.121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває.

