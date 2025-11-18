У Кременчуці в під’їзді будинку невідомий поранив ножем його жителя

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 397

У неділю, 16 листопада, близько 05.00 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що в одному з під’їздів будинку на вулиці Університетській Кременчука відбувається бійка та чути погрози фізичною розправою. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та патрульні наряди поліції. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Попередньо встановлено, що в під’їзді багатоповерхівки у місцевого жителя виник конфлікт з малознайомим чоловіком. У ході сварки невідомий спричинив місцевому 49-річному мешканцю проникаючі ножові поранення. Потерпілого госпіталізували.

— У ході проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили чоловіка, який може бути причетним до скоєного злочину. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу , — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлює слідство.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що протягом минулої доби поліція оперативно розкрила на території Полтавської області 109 злочинів.