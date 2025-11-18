Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці в під’їзді будинку невідомий поранив ножем його жителя

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 397

 

Поліція Полтавщини з’ясовує обставини замаху на вбивство чоловіка

У неділю, 16 листопада, близько 05.00 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що в одному з під’їздів будинку на вулиці Університетській Кременчука відбувається бійка та чути погрози фізичною розправою. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та патрульні наряди поліції. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Попередньо встановлено, що в під’їзді багатоповерхівки у місцевого жителя виник конфлікт з малознайомим чоловіком. У ході сварки невідомий спричинив місцевому 49-річному мешканцю проникаючі ножові поранення. Потерпілого  госпіталізували.

— У ході проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили чоловіка, який може бути причетним до скоєного злочину. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу, — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлює слідство.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що протягом минулої доби поліція оперативно розкрила на території Полтавської області 109 злочинів.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Кременчук ножове поранення бійка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх