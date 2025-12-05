У Кременчуці, напередодні Дня Збройних сил України військовим вручили нагороди і відзнаки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 278

За мужність, За незламність, За поранення

5 грудня, напередодні Дня Збройних сил України, в стінах Кременчуцької районної військової адміністрації військовим вручили державні відзнаки.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений молодший сержант Руслан Гранцовський.

Відзнакою Міністра оборони України — медаллю «За поранення» нагороджені:

Данило Шойму,



Євгеній Ігнатенко,



Ігор Свистун.



Медаллю «За поранення» та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Комбатантський хрест» нагородили солдата Сергія Герка, який пішов до війська добровольцем, наразі звільнений зі служби за станом здоров’я.

Почесним нагрудним знаком «За незламність» нагороджений солдат Олександр Горбань.