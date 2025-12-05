У Кременчуці, напередодні Дня Збройних сил України військовим вручили нагороди і відзнаки

5 грудня, напередодні Дня Збройних сил України, в стінах Кременчуцької районної військової адміністрації військовим вручили державні відзнаки.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений молодший сержант Руслан Гранцовський.
Відзнакою Міністра оборони України — медаллю «За поранення» нагороджені:
Медаллю «За поранення» та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Комбатантський хрест» нагородили солдата Сергія Герка, який пішов до війська добровольцем, наразі звільнений зі служби за станом здоров’я.
Почесним нагрудним знаком «За незламність» нагороджений солдат Олександр Горбань.
— Був у полоні, там було важко, особливо спочатку, коли вони намагаються дізнатись якусь інформацію про дислокації, будь-що. Це тяжко. Дуже, — каже один з військових.
Нагадаємо, що у листопаді рятувальник із Полтавщини отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня від президента.
