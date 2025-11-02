Рятувальник із Полтавщини отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня від президента

Надзвичайник брав участь у ліквідації масштабної пожежі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури в серпні 2025 року

Рятувальник із Полтавщини, командир відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександр Конотоп отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня від Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Нагороду пожежник отримав за самовіддані дії під час ліквідації масштабної пожежі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури в серпні 2025 року.

Під час ліквідації наслідків ворожої атаки рятувальник Олександр Конотоп діяв у надзвичайно складних умовах. Він координував роботу колег, забезпечував подачу води та піни, а також особисто брав участь у гасінні полум’я. Завдяки професійним і рішучим діям надзвичайника вдалося локалізувати займання та запобігти поширенню вогню на сусідні об’єкти.

