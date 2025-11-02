Олена Шуляк
Полтавщина

Рятувальник із Полтавщини отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня від президента

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 248

 

Надзвичайник брав участь у ліквідації масштабної пожежі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури в серпні 2025 року

Рятувальник із Полтавщини, командир відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександр Конотоп отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня від Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Нагороду пожежник отримав за самовіддані дії під час ліквідації масштабної пожежі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури в серпні 2025 року.

 

Під час ліквідації наслідків ворожої атаки рятувальник Олександр Конотоп діяв у надзвичайно складних умовах. Він координував роботу колег, забезпечував подачу води та піни, а також особисто брав участь у гасінні полум’я. Завдяки професійним і рішучим діям надзвичайника вдалося локалізувати займання та запобігти поширенню вогню на сусідні об’єкти.

 

Нагадаємо, минулого місяця рятувальник з Кременчука Олександр Гельман отримав від президента нагороду «За оборону України».

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: нагородження рятувальник ДСНС орден «За мужність»
