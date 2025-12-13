На Полтавщині планують збудувати комплекс із вирощування та переробки лосося

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 148

Підприємство з’явиться у Лубенському районі та дасть 500 робочих місць

У Лубенському районі Полтавської області планують збудувати рибопереробний комплекс із повним циклом виробництва лососевих видів риби. Проєкт реалізують у межах індустріального парку Smart tech industry, повідомляє Полтавська облвійськадміністрація.

Підприємство охоплюватиме всі етапи — від вирощування риби до глибокої переробки та пакування готової продукції. Згідно з програмою економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2026 рік, у проєкті застосують сучасні технології та досвід Данії, Норвегії, США та Швеції.

Проєктна потужність комплексу — до 3 тис. тонн продукції на рік. Очікується, що його запуск дозволить створити близько 500 нових робочих місць.

Індустріальний парк Smart tech industry розташований на площі 13 гектарів уздовж траси Е40/М03 Київ—Харків. Загальна площа виробничих, складських та офісних приміщень становитиме близько 68 тис. квадратних метрів.