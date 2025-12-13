На трасі Карлівка-Полтава ВАЗ з’їхав у кювет: постраждав підліток

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 160

12 грудня близько 10.30 на 21-му кілометрі автодороги Карлівка-Полтава сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ під керуванням 74-річного водія під час руху з’їхав у кювет. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 17-річний пасажир — його госпіталізували.

Водій та ще двоє дорослих пасажирів медичної допомоги не потребували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

