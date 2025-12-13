Кременчук планує купити підмітальні машини за майже 48 млн грн: для цього хочуть взяти кредит

У Кременчуці комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планує взяти кредит для оновлення спеціалізованої техніки. Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради.

У документі зазначено, що підприємство може отримати кошти від «Укргазбанку» у формі невідновлюваної кредитної лінії строком на 5 років. Кошти планують спрямувати на придбання 4 багатофункціональних комунальних машин Citу Ranger 3070 з навісним обладнанням. Загальна вартість техніки складає майже 48 мільйонів гривень. Техніка призначена для прибирання вулиць, тротуарів, зелених зон і може використовуватися протягом усього року.

Фінансування передбачається у межах державної програми «Доступні кредити 5–7–9%» із залученням грантових коштів у розмірі 40% за програмою EIFO. Отримає місто не більше 33 мільйонів гривень. Компенсаційна відсоткова ставка становитиме 7% річних, а самі машини, придбані за кредитні кошти, планують передати в заставу банку. У разі ухвалення рішення департамент фінансів має передбачити в міському бюджеті кошти для своєчасної сплати кредиту.

У міській раді зазначають, що оновлення матеріально-технічної бази «Благоустрою Кременчука» дозволить підвищити якість та оперативність комунальних послуг, зменшити витрати на утримання застарілої техніки й покращити стан міських територій для мешканців.

