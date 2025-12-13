Микола Корецький
Надзвичайні новини, Полтавщина, Дороги & Дурні

У Полтаві вантажівка застрягла в проваллі

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 312

Фотофакт

У Полтаві на вулиці Петра Дорошенка вантажівка провалилася в провалля на проїзній частині. Про інцидент повідомили очевидці у соціальних мережах.

За словами місцевих жителів, стан дороги на цій вулиці критичний уже тривалий час. Через глибокі ями та пошкоджений колектор тут регулярно провалюються легкові автомобілі й вантажівки, а проїзд фактично зруйнований.

Мешканці повідомляють, що неодноразово зверталися до міських служб із проханням провести ремонт, однак проблему досі не вирішили. За їхніми словами, колектори пошкоджені через навантаження вантажного транспорту, а утворені провалля пов’язані з аварійним станом водовідвідних труб.

Наприкінці 2017 року на вулицях Глібова та Петра Дорошенка виконали капітальний ремонт дорожнього покриття вартістю 12,3 млн грн. Уже після першої зими асфальт почав руйнуватися, а згодом стався обвал колектора, що фактично знівелювало результати ремонту.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Фонтанзамільйон Полтава
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

