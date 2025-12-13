У Полтаві вантажівка застрягла в проваллі

У Полтаві на вулиці Петра Дорошенка вантажівка провалилася в провалля на проїзній частині. Про інцидент повідомили очевидці у соціальних мережах.
За словами місцевих жителів, стан дороги на цій вулиці критичний уже тривалий час. Через глибокі ями та пошкоджений колектор тут регулярно провалюються легкові автомобілі й вантажівки, а проїзд фактично зруйнований.
Мешканці повідомляють, що неодноразово зверталися до міських служб із проханням провести ремонт, однак проблему досі не вирішили. За їхніми словами, колектори пошкоджені через навантаження вантажного транспорту, а утворені провалля пов’язані з аварійним станом водовідвідних труб.
Наприкінці 2017 року на вулицях Глібова та Петра Дорошенка виконали капітальний ремонт дорожнього покриття вартістю 12,3 млн грн. Уже після першої зими асфальт почав руйнуватися, а згодом стався обвал колектора, що фактично знівелювало результати ремонту.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/