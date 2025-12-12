Олена Шуляк
Скільки коштів у 2026 році держава виділяє на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю
БлогЪ
Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

Скільки коштів у 2026 році держава виділяє на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю

Сьогодні, 11:12
75
Блоги

Нардеп Олена Шуляк: 5,7 млрд грн спрямують на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю

На компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю І та ІІ групи наступного року держава виділяє 5,7 млрд грн, що більше на 1,7 млрд грн, порівняно з 2025 роком. Про це повідомляють у партії "Слуга Народу".

Як додають у політичній силі, загалом у державному бюджеті на 2026 рік, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, передбачено майже 19 млрд грн на ветеранську політику (+6,3 млрд грн більше, ніж на цей рік). Серед пріоритетів ветеранської політики на наступний рік – житло, лікування, реабілітація, перекваліфікація, розвиток ветеранських просторів.

"Ветеранська політика сьогодні є одним із ключових напрямів, на яких зосереджена увага Президента України Володимира Зеленського, Першої леді Олени Зеленської, Офісу Президента, уряду, парламенту та нашої політичної сили "Слуга Народу". Українські воїни потребують не декларацій, а реальних рішень, конкретних інструментів і нових можливостей. Кожен ветеран має отримати шанс реалізувати себе. Інвестиції в повернення ветеранів до повноцінного життя – це вклад у майбутнє держави: кожна гривня, спрямована на підтримку наших захисників і захисниць, працює на економіку. Саме тому влада системно створює умови для якісної адаптації, ефективної реабілітації, професійного зростання та добробуту кожного ветерана і кожної ветеранки", – зазначає голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", українці старше 40 років зможуть безоплатно пройти комплексне медичне обстеження. На це їм спрямують 2 тис. грн, які надійдуть на спеціальну "Дія.Карту". Пройти медичний скринінг можна в будь-якому медзакладі, який має договір із НСЗУ. Це може бути не тільки комунальна чи державна лікарня, а й приватна клініка.

Вверх