Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України

В Україні цифрові трансформації вже мають потужний економічний і антикорупційний ефект. Про це заявила голова партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

Коментуючи звіт "Радар реформ: відстеження цифрової трансформації в Україні в 2019–2024 роках", підготовлений Vox Ukraine та GGTC Kyiv, політикиня назвала ключові результати цифрових змін за останні п’ять років:

6,9 млрд грн держава зекономила завдяки впровадженню електронних закупівель;

загальний економічний і антикорупційний ефект цифровізації вже перевищив 66 млрд грн;

понад 3000 сіл отримали доступ до швидкісного інтернету;

40% українців вже володіють базовими цифровими навичками;

індекс цифрової трансформації регіонів охоплює 8 субіндексів і 76 показників – удвічі більше, ніж у європейському DESI.

За словами очільниці "Слуги Народу", на початку багато хто сумнівався в ідеї "держави в смартфоні". Але скепсис змінився реальними результатами.

"Коли Президент України Володимир Зеленський озвучив ідею "держави в смартфоні", багато хто ставився до неї з відвертим скепсисом. Здавалося: де ми, а де цифрова революція? Український Google, звісно, ми ще не створили. Але зробили щось важливіше: показали, що українська держава може бути прозорою, швидкою й ефективною – і все це у звичайному смартфоні кожного громадянина", – зазначила народна депутатка.

Окрему увагу очільниця "Слуги Народу" приділила цифровим змінам у сфері будівництва, житлової політики та процесу відновлення. Зокрема завдяки ЄДЕССБ в "Дії" вже автоматизовано 13 послуг, понад 100 тисяч користувачів працюють із цифровими дозволами, а громади отримали відкриті дашборди для контролю будівництва від початку до завершення.

"Водночас програма єВідновлення дала людям можливість подавати заяви на компенсацію за зруйноване житло в кілька кліків – без черг, кабінетів і зайвих довідок. Прозоро, автоматизовано. І це лише частина великої цифрової екосистеми, яка дає громадам та державі інструменти прозорого планування та контролю відновлення", – розповіла Олена Шуляк.

Підсумовуючи, у партії "Слуга Народу" підкреслили: "держава в смартфоні" – це не модна фішка, а основа довіри до держави.

"Чим швидше ми її вибудуємо, тим швидше Україна матиме не лише найшвидший Wi-Fi у Європі, а й найякісніші дороги, школи, домівки та робочі місця. І я впевнена: вже скоро Google сам захоче відкрити у нас свій R&D-центр", – підкреслила Олена Шуляк.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що найбільш відчутні результати команда влади, зокрема й партія "Слуга Народу", демонструє в трьох напрямах реформування держави: розвитку антикорупційної інфраструктури, цифровій трансформації та впровадженні земельної реформи.