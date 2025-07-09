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Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно: рішення — за Радою

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 184

 Петицію підтримали понад 25 тисяч українців, вона стосується змін до статті 301 Кримінального кодексу

8 липня Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій громадяни закликали декриміналізувати виробництво контенту для дорослих, «щоб правоохоронці займались реальними злочинами, а не робили контрольні закупівлі інтимних фотографій». Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів і була розглянута главою держави.

Про це йдеться у відповіді, опублікованій на сайті електронних петицій.

Зеленський подякував авторам та підписантам петиції й нагадав, що зміни до законодавства ухвалює Верховна Рада. За словами президента, у парламенті вже перебуває відповідний законопроєкт №12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу. Згідно з документом, кримінальна відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед неповнолітніх або з метою збуту серед них.

Пропозиції з петиції передано на розгляд до Верховної Ради.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року депутати зареєстрували доопрацьований законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно, яким планують змінити статтю 301 КК, щоб людей не ув’язнювали до 5 років за зняті й поширені відео інтимного характеру. Важливо, що декриміналізація створення порнографічного контенту не є його легалізацією — цей вид контенту в Україні вже легалізований і обкладається податками.

Однак у 2023 році кременчуцька пара отримала три роки в'язниці за одне відео та кілька хтивок на onlyfans. Також три роки умовно отримав кременчужанин, який викладав домашні відео з дружиною на порносайт.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: петиція порно декриміналізація
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