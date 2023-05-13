Кременчуцька пара отримала три роки в'язниці за одне відео та кілька хтивок на onlyfans

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 674 Коментарів: 1

Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок неодруженій парі, яка знімала свій секс для onlyfans. Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

Суд встановив, що влітку 2022 року пара зняла свій секс на телефон і виклала фото та відео на Onlyfans. Експертиза підтвердила, що ролик має елементи порнографії.

З червня 2022 по лютий 2023 року одне відео та декілька фото принесли парі $1594 доходу (59 тис. грн).

За це суд призначив кожному по три роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, але звільнив від відбування покарання, встановивши рік іспитового строку.

Також пару зобов'язали заплатити 13,5 тис. грн за проведення відповідних експертиз, а ще в них конфіскували на користь держави два мобільних телефони й один системний блок.

Нагадаємо, що у 2021 році Октябрський райсуд Полтави відправив під домашній арешт трьох кременчужанок, які продавали свої хтивки та відео через telegram.