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Надзвичайні новини

Кременчуцька пара отримала три роки в'язниці за одне відео та кілька хтивок на onlyfans

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 674 Коментарів: 1

 

Але відбулася іспитовим строком

Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок неодруженій парі, яка знімала свій секс для onlyfans. Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

Суд встановив, що влітку 2022 року пара зняла свій секс на телефон і виклала фото та відео на Onlyfans. Експертиза підтвердила, що ролик має елементи порнографії.

З червня 2022 по лютий 2023 року одне відео та декілька фото принесли парі $1594 доходу (59 тис. грн).

За це суд призначив кожному по три роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, але звільнив від відбування покарання, встановивши рік іспитового строку.

Також пару зобов'язали заплатити 13,5 тис. грн за проведення відповідних експертиз, а ще в них конфіскували на користь держави два мобільних телефони й один системний блок.

Нагадаємо, що у 2021 році Октябрський райсуд Полтави відправив під домашній арешт трьох кременчужанок, які продавали свої хтивки та відео через telegram.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: strategies.fr
Теги: судове рішення порно onlyfans
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Коментарі: 1

1 027
evil:
Сьогодні, 18:07

Гриценки, Малецкие, Неиленки, Усановы в условиях военного положения выписывают периодически себе зарплаты 150 тыс. грн с матпомощью по 70 тыс. грн. Терещенки с Малецкими на фуфельные фейковые ГО списывают миллионы. Бухгалтерша Малецького безвозвпатно и безнаказанно увела 3 млн грн. Не работает ни одна школа . Ни один детсадик. Дело с коррупцией по дорожной фрезе зависоо в воздухе. ДРСУ покупает недешевые внедорожники.. Горожан грабят на оплате за отопление .Малецкий деребанит бюджет скрывая условмя договоров. По декларациям Терещенко и Мирошниченко голые босые и простоволосые нищеброды.

Этого ничего не видно. Ни прокуратура. Ни полиция. Ни НАБУ. Ни налоговая. Ничего этого не видит. Это не порнография. Это не безнравственно.

Но зато какой-то, скажем так специалист в сфере просмотра писек, среди сотен миллионов видео нашел одно единственное из Кременчуга. Я аплодирую. Красавчег!

Торжество правосудия. Глаза навыкат не вылезли пока искал ?

Нищета населения. Безудержное наглое разворовывание бюджета .- это то что нас интересует. А не видео. Единственное . Из Кременчуга. Это единственная проблема .

Позорище . Дремучее средневековье. 

 


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