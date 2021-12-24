Суд відправив під домашній арешт трьох «бізнес-леді» з Кременчука за торгівлю порнографією

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 395 Коментарів: 1

Кременчужанки з липня поточного року торгували власними інтимними фотографіями на Telegram-каналі Lolitka

Октябрський райсуд Полтави відправив під домашній арешт трьох кременчужанок, які створили бізнес з продажу своїх інтимних фото та відео через Telegram.

Так, кременчужанки з липня поточного року торгували власними інтимними фотографіями на каналі Lolitka. У серпні та вересні жінки за допомогою месенджеру знайшли трьох клієнтів, які перерахували їм кошти на загальну суму 2 200 гривень (двоє чоловіків сплатили по 700 гривень, а ще один - 800). Натомість жінки надіслали їм свої інтимні фото та відео.

Надають користувачам мережі інтернет, а саме в мессенджері Telegram послуги порнографічного характеру, які полягають у вульгарно натуралістичній, непристойній демонстрації геніталій, антиетичних сцен, які не відповідають моральним критеріям, порочать честь та гідність людини, викликаючи негідні інстинкти, призначені для збудження статевої пристрасті інших осіб, - йдеться у матеріалах справи.

«Підприємицям» загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі за розповсюдження порнографії (ч. 3 ст. 301 КК України).

Наразі триває досудове слідство, а підозрювані знаходяться під нічним домашнім арештом.