Суд відправив під домашній арешт трьох «бізнес-леді» з Кременчука за торгівлю порнографією

Кременчужанки з липня поточного року торгували власними інтимними фотографіями на Telegram-каналі Lolitka
Октябрський райсуд Полтави відправив під домашній арешт трьох кременчужанок, які створили бізнес з продажу своїх інтимних фото та відео через Telegram.
Так, кременчужанки з липня поточного року торгували власними інтимними фотографіями на каналі Lolitka. У серпні та вересні жінки за допомогою месенджеру знайшли трьох клієнтів, які перерахували їм кошти на загальну суму 2 200 гривень (двоє чоловіків сплатили по 700 гривень, а ще один - 800). Натомість жінки надіслали їм свої інтимні фото та відео.
«Підприємицям» загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі за розповсюдження порнографії (ч. 3 ст. 301 КК України).
Наразі триває досудове слідство, а підозрювані знаходяться під нічним домашнім арештом.
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