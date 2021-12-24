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Суд відправив під домашній арешт трьох «бізнес-леді» з Кременчука за торгівлю порнографією

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 395 Коментарів: 1

 

Кременчужанки з липня поточного року торгували власними інтимними фотографіями на Telegram-каналі Lolitka

Октябрський райсуд Полтави відправив під домашній арешт трьох кременчужанок, які створили бізнес з продажу своїх інтимних фото та відео через Telegram.

Так, кременчужанки з липня поточного року торгували власними інтимними фотографіями на каналі Lolitka. У серпні та вересні жінки за допомогою месенджеру знайшли трьох клієнтів, які перерахували їм кошти на загальну суму 2 200 гривень (двоє чоловіків сплатили по 700 гривень, а ще один - 800). Натомість жінки надіслали їм свої інтимні фото та відео.

Надають користувачам мережі інтернет, а саме в мессенджері Telegram послуги порнографічного характеру, які полягають у вульгарно натуралістичній, непристойній демонстрації геніталій, антиетичних сцен, які не відповідають моральним критеріям, порочать честь та гідність людини, викликаючи негідні інстинкти, призначені для збудження статевої пристрасті інших осіб, - йдеться у матеріалах справи.

«Підприємицям» загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі за розповсюдження порнографії (ч. 3 ст. 301 КК України).

Наразі триває досудове слідство, а підозрювані знаходяться під нічним домашнім арештом.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: порнографія торгівля арешт суд
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Коментарі: 1

4 006
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:21

опасных преступников раскрыли!laughing


0 0

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