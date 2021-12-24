«Обіцяв пан шубу, і слова його теплі»: скільки заплатять персоналу лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 106

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», зокрема, в інфекційному відділенні, систематично затримують виплати коштів персоналу. Зі скаргами на це працівники лікарні почали звертатися ще в серпні, проте ніяких змін наразі не відбувається: люди й досі вчасно не отримують зарплатню.

«ТелеграфЪ» попросив директорку медичного закладу Оксану Корлякову прокоментувати ситуацію та пояснити, чому так відбувається - адже в інших лікарнях гроші вже давно отримали.

- Якщо бачите десь статистику, то ЛІЛ «Кременчуцька» найбільше пацієнтів веде. Кожен місяць у нас до 300 пацієнтів проходить. І нам найважче провести розрахунки по зарплаті, - розповіла пані Корлякова. - Вони (НСЗУ - ред.) ж не просто дають зарплату, вони рахують кожного пацієнта, передивляються в електронних запитах, формують звіт, перевіряють всю документацію.

Директорка лікарні «Кременчуцька» зазначила, що минулого року працювати було легше, адже платили більш охоче. Тоді лікарні навіть доплачували за придбання та введення в експлуатацію апаратів ШВЛ. Зараз цього немає.

Щодо розміру «ковідних» доплат, то він залишився незмінним - до 300%. Пані Корлякова пообіцяла, що за листопад персонал лікарні отримає максимально можливу суму:

- Ми заплатимо 300% усім, хто безпосередньо працював з ковідом. Це гнійно-септичне відділення, реанімація, інфекційне відділення. За грудень теж в усіх буде 300%, крім гнійно-септичного відділення, яке не працює вже в грудні.

Чи дійсно увесь персонал вказаних відділень отримає доплати у повному розмірі, дізнаємось незабаром.