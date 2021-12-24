«Обіцяв пан шубу, і слова його теплі»: скільки заплатять персоналу лікарні «Кременчуцька»

«ТелеграфЪ» поспілкувався з директоркою лікарні, аби з'ясувати причини систематичних затримок заробітної плати та «ковідних» доплат
У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», зокрема, в інфекційному відділенні, систематично затримують виплати коштів персоналу. Зі скаргами на це працівники лікарні почали звертатися ще в серпні, проте ніяких змін наразі не відбувається: люди й досі вчасно не отримують зарплатню.
«ТелеграфЪ» попросив директорку медичного закладу Оксану Корлякову прокоментувати ситуацію та пояснити, чому так відбувається - адже в інших лікарнях гроші вже давно отримали.
Директорка лікарні «Кременчуцька» зазначила, що минулого року працювати було легше, адже платили більш охоче. Тоді лікарні навіть доплачували за придбання та введення в експлуатацію апаратів ШВЛ. Зараз цього немає.
Щодо розміру «ковідних» доплат, то він залишився незмінним - до 300%. Пані Корлякова пообіцяла, що за листопад персонал лікарні отримає максимально можливу суму:
Чи дійсно увесь персонал вказаних відділень отримає доплати у повному розмірі, дізнаємось незабаром.
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