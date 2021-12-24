Рятувальники показали кременчужанам, як правильно запускати феєрверки та петарди

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 514

Існує кілька класів піротехніки в залежності від зони ураження виробу. Але навіть найбезпечніші з них не можна давати дітям



Напередодні свят працівники Кременчуцького МРУ ГУ ДСНС нагадали містянам про правила користування піротехнікою та розповіли, як убезпечити себе під час святкування.

За словами провідного інспектора ВЗНС Кременчуцького МРУ ГУ ДСНС Владислава Дяченко, у Кременчуцькому районі та у самому місті є 8 магазинів, які розповсюджують піротехнічну продукцію.

Працівники ДСНС постійно працюють над виявленням нових точок продажу, кількість яких традиційно збільшується під час зимових свят та проводять профілактичні рейди. Але, незважаючи на зусилля, протягом року сталося 2 випадки травмування громадян піротехнічними виробами.

Детальніше про правила безпеки поводження з піротехнічними виробами розповів спеціаліст з піротехніки Ігор Гудим. Він наголосив, що розпочати знайомство з піротехнікою варто з інструкції, на якій чітко зазначені правила користування.

Піротехніка ділиться на класи:

Перший клас - це продукція, якою можна користуватися в приміщеннях.

- це продукція, якою можна користуватися в приміщеннях. Другий клас - це та, яка не може використовуватися в приміщеннях, але її зона безпека становить 8 метрів - тобто на цій відстані вона абсолютно безпечна.

- це та, яка не може використовуватися в приміщеннях, але її зона безпека становить 8 метрів - тобто на цій відстані вона абсолютно безпечна. Третій клас - це продукція, у якої межа безпечної зони більша за 8 метрів.

- Наприклад, бенгальський вогонь. Це - перший клас піротехнічної продукції, але використовувати його можна в обмеженій кількості. Чому? Той газ, що виділяється при згорянні бенгальських вогнів, є небезпечним для здоров'я. Інший приклад - тортові свічки. Їх теж можна використовувати в обмеженій кількості, з тих самих причин. Другий клас - це, приміром, петарди. Їх можна використовувати лише на відкритому повітрі і поводитися з ними треба дуже обережно. Адже це значна сила, яка може пошкодити кінцівки, очі та призвести до серйозних опіків. До третього класу можна віднести салютні установки. Тут взагалі окрема тема. При встановленні цього виробу треба розуміти, що калібр пристрою відповідає висоті викиду заряду. Саме ця відстань і є безпечною для конкретної установки. Тобто, якщо маємо 28-й калібр, то безпечна зона становить 28 метрів. Чому так? Якщо пристрій неправильно закріпили, і перед пострілом він впаде, то зможе уразити людину, що знаходиться на відстані пострілу. Саме тому всі салютні установки треба надійно закріплювати.

Також усі піротехнічні вироби мають бути захищені від випадкового спрацювання.

Кожен виріб повинен мати відповідне маркування. Так, упаковка повинна містити наступну інформацію:

клас виробу;

виробник;

представник в Україні, якій завіз продукцію в країну;

інструкція з використання;

час виготовлення та термін експлуатації.

Щоб впевнитися у якості конкретного виробу, потрібно перевірити інформацію про сертифікацію продукту та організацію, яка здійснювала цю сертифікацію. Також сертифікати відповідності є в магазині, який продає піротехніку.

Рятувальники нагадали, що ні в якому разі не можна користуватися піротехнікою дітям, навіть найбезпечнішою.

- Кілька років тому в Кременчуцькому районі був випадок, коли діти гралися з піротехнікою, вона залетіла до сараю та спричинила пожежу. Також був випадок, коли діти травмувались тортовими свічками. Але частіше за все діти травмуються саме петардами, - наголосила головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького МРУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Ірина Зуб.

Начальник Кременчуцького МРУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Сергій Геращенко розповів і про те, як здійснюватимуть контроль за безпекою громадян під час новорічних святкувань:

- Ми переходимо на посилений варіант несення служби, інженерно-інспекторський склад буде чергувати біля ялинок міста. Крім того, пожежний автомобіль чергуватиме біля головної ялинки міста. Усього по Кременчуку на Новий рік чергуватиме понад 50 рятувальників.

А ще фахівці ДСНС показали кременчужанам, як правильно користуватися піротехнікою: