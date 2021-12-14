Від друзів – друзям: даруємо книги за чесність

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 622

Привіт! От ви зайшли на цю сторінку – і нам вже приємно. Тепер тільки уявіть, якими щасливими ми будемо, якщо наступні п'ять хвилин ви присвятите відповідям на наші запитання?!

Цікавимося ми не просто так, це потрібно для великої справи. Саме зараз, замість того, щоб планувати, як провести новорічні свята, ми працюємо над тим, щоб зробити сайт telegraf.in.ua кращим, а головне – кориснішим. І ви можете нам у цьому дуже допомогти.

А ще ми хочемо зробити вам приємне.

Тому серед усіх друзів, що допоможуть нам, ми розіграємо особливий подарунок – 11 книг за відповіді на 10 запитань – все чесно.

Все, що потрібно зробити, знайти час, дати відповіді на запитання, та обрати книгу, яка вас зацікавила.

Книги для цього опитування неймовірно круті, як і люди, яких ми вважаємо своїми друзями (щоб дізнатись більше - розгорніть).



Сергій Кулясов видавець, презентував книгу «Держа́вець» — італійський політичний трактат Нікколо Мак'явеллі. Книга від мера міста Віталія Малецького. Мей Маск «Жінка, яка має план». Про життя сповнене пригод, краси та успіху. Настільна книга для представниць прекрасної статі. Депутат міськради Денис Терещенко радить провести вечір з твором «Чому ми хочемо, щоб ви були багаті» Співавторами якої є Дональд Трамп та Роберт Кійосакі. Головний патрульний міста Олександр Борзенко обрав політичну казку- притчу Джорджа Оруела «Скотний двір». Успішна жінка, керівниця ЦНАП у м.Кременчук Тетяна Печериця презентувала книгу Дейла Карнегі, яка змінить ваше життя на краще «Як насолоджуватися життям і отримувати задоволення від роботи». Депутат міськради Богдан Лазоренко переконаний, кожен «розтин» — історія, що ґрунтується на реальних подіях, містить підтверджені факти й вражає. «Неприродні випадки» Річарда Шепарда тому підтвердження. Від відомої мисткині міста Оксани Бойко чиї твори за життя стають «Легендами Кременчука» в картинах. Торкніться прекрасного гортаючи книгу авторки, та отримайте бонусом яскраву дитячу книгу та святкові листівки. Успішний підприємець, власник книжкової крамниці «Роксолана» Семен Лещинський радить твір, що змінює світ «Град приречений» від авторів, що об’єднують покоління братів Аркадія та Бориса Стругацьких. Шлях або бій? Трансформація або визначеність? Сила або зрада себе? Вирішувати тільки вам. Трилогія «Жити життя» Ганни Богинської відповідає на питання: «Чому ми ті, хто ми є?» Ця книга змінить ваше життя назавжди, стверджує Алла Севидова, лікар-дерматолог, та мама трьох чудових дітей. Лікарка, яка багатьом кременчужанам врятувала життя та допомогла побороти COVID Вікторія Виповська надихається творами психологині Світлани Ісаєнко та рекомендує мати не лише хусточку для плакання, але і книгу «Не вигадані історії вигаданих людей». Директор КЗТВ, депутат міськради Вячеслав Яворський презентував ексклюзивне видання: книгу Котляревського «Енеїда» та рецепти «Смачного від Енея». Збірка-двотомник з яскравими ілюстраціями та шаржами видана за сприяння головного акціонера підприємства — Мирослава Балдіса.

Далі ми проведемо розіграш і серед анкет оберемо 11 переможців.

Результати будуть оголошені 28.12.2021. на сайті telegraf.in.ua.