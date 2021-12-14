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Топ новина, Кременчук, Новини сайту

Від друзів – друзям: даруємо книги за чесність

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 622

 

Привіт! От ви зайшли на цю сторінку – і нам вже приємно. Тепер тільки уявіть, якими щасливими ми будемо, якщо наступні п'ять хвилин ви присвятите відповідям на наші запитання?!

Цікавимося ми не просто так, це потрібно для великої справи. Саме зараз, замість того, щоб планувати, як провести новорічні свята, ми працюємо над тим, щоб зробити сайт telegraf.in.ua кращим, а головне – кориснішим. І ви можете нам у цьому дуже допомогти.

А ще ми хочемо зробити вам приємне.

Тому серед усіх друзів, що допоможуть нам, ми розіграємо особливий подарунок – 11 книг за відповіді на 10 запитань – все чесно. 

Все, що потрібно зробити, знайти час, дати відповіді на запитання, та обрати книгу, яка вас зацікавила.

Книги для цього опитування неймовірно круті, як і люди, яких ми вважаємо своїми друзями (щоб дізнатись більше - розгорніть).

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Далі ми проведемо розіграш і серед анкет оберемо 11 переможців.

Результати будуть оголошені 28.12.2021. на сайті telegraf.in.ua.

1. Ми розуміємо, що ви тут не випадково, але не знаємо, як довго ви читаєте telegraf.in.ua. Скажете? *






2. І знову трохи цифр – напишіть нижче ваш вік: *

3. Давайте поговоримо про вас. В якій сфері ви працюєте або навчаєтеся? *












4. І знову про вас! Скажіть, які з цих рис найкраще описують ваш характер? Пропонуємо обрати три найголовніші: *













5. Які з цих тем вам найбільше цікаві? Так само пропонуємо обрати три: *














6. Яка з цих звичок у вас є? *








7. Згадайте ситуацію з минулого, коли ви хотіли дізнатися щось нове для саморозвитку. Що з цього ви зробили ПЕРШИМ? *





8. Назвіть топ-3 своїх улюблених медіа, каналів чи інших джерел, на яких ви постійно споживаєте інформацію: *

9. А тепер – трохи про нас. Якби потрібно було представити нас друзям у барі чи за кавою, ви сказали б: telegraf.in.ua – це...: *

10. Які з цих наших матеріалів ви пам’ятали? Позначте всі знайомі: *

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Або вкажіть свій варіант:

Який із наших проєктів або матеріалів вам особливо запамятався та сподобався? Чому? *

11. Чи хотіли б ви бути ближчими до нашої команди та стати частиною спільноти telegraf.in.ua? За шкалою від 1 до 10 це бажання дорівнює: *

12. І наостанок – час компліментів і не тільки. Скажіть, що вам найбільше подобається в telegraf.in.ua, а в чому ми могли б стати кращими? Повірте, для нас це дуже важливо. *

Секунду! Це вже не вважається запитанням, бо ми лише просимо вас назватися – інакше як же ми зможемо включити вас до розіграшу? *

А тут дайте лінк на ваш акаунт в улюбленій соцмережі, аби ми могли знайти вас, коли ви переможете у розіграші. *

Оберіть книгу, яку хочете отримати і ми розіграємо її між бажаючими. *

* — обов'язкові поля для заповнення!

3
Автор: ТелеграфЪ
Теги: книги опитування
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