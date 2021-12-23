Від ускладнень коронавірусу у Кременчуці помер 34-річний чоловік та чотири жінки

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23 грудня в місті зареєстрували 60 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 33 жінки віком від 23 до 87 років, 25 чоловіків віком від 24 до 85 років та два підлітка 16 і 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 43 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 17 – лікується в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 117 осіб. Одужало 175 людей.

На жаль, померло п'ять пацієнтів: чотири жінки віком від 64 до 90 років та один чоловік 34 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Загалом у Кременчуці зареєстрували 17 548 випадків, одужало 15 532, померло 622.