1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Від ускладнень коронавірусу у Кременчуці помер 34-річний чоловік та чотири жінки

Сьогодні, 22:16 Переглядів: 473

 

За добу захворіло 60 осіб, а одужало 175

23 грудня в місті зареєстрували 60 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 33 жінки віком від 23 до 87 років, 25 чоловіків віком від 24 до 85 років та два підлітка 16 і 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 43 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 17 – лікується в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 117 осіб. Одужало 175 людей.

На жаль, померло п'ять пацієнтів: чотири жінки віком від 64 до 90 років та один чоловік 34 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Загалом у Кременчуці зареєстрували 17 548 випадків, одужало 15 532, померло 622.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх