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На Кременчук суне буря: завтра очікуються хуртовини з сильним вітром

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 591

 

Зате ввечері мороз «спаде»

Завтра, 24 грудня, на території Полтавської області, зокрема, у Кременчуці, очікуються хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с. За інформацією Укргідрометцентру, прогнозується жовтий (перший) рівень небезпечності.

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту на дорогах. Тож водії та пішоходи мають бути уважними й обережними.

Зверніть увагу, синоптики обіцяють, що завтра ввечері мороз «спаде», і у суботу, 25 грудня, пануватиме плюсова температура. Проте у неділю, 26 грудня, морози вдарять знову і триматимуться протягом наступного тижня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: debaty.sumy.ua
Теги: прогноз погода зима вітер снігопад
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