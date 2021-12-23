У Полтаві 9-річний хлопчик хотів «підірвати» приватну школу

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 241

На матір третьокласника склали протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дитини

23 грудня близько 14.30 до поліції Полтави надійшло анонімне повідомлення, в якому йшлося про план підірвати приватну школу. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, працівники вибухотехнічної та кінологічної служби ГУНП. Але вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

У подальшому з'ясувалося, що до поліції телефонував 9-річний третьокласник, який навчається в цій школі.

Наразі поліцейські склали відносно матері хлопчика протокол за частиною 1 статті 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та проводять превентивні заходи, щоб не допустити подібних вчинків у майбутньому.