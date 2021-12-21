У Полтаві за «підготовку вибуху» на вокзалі чоловіка взяли під варту

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«Мінеру» повідомили про підозру, йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі

18 грудня близько 22.00 до кол-центру «102» поліції Полтавщини надійшло анонімне телефонне повідомлення від чоловіка, який сказав, що біля Київського залізничного вокзалу в Полтаві знаходиться бомба і він має намір її підірвати. Про це сповістило Полтавське райуправління поліції.

На місце події виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу, працівники вибухо-технічної служби, кінологи обласного Главку поліції, а також медики, рятувальники та представники інших правоохоронних органів. Поліція ретельно обстежила приміщення та прилеглу територію вокзалу, але вибухонебезпечних предметів не виявили.

Місцевого 37-річного чоловіка, що надав неправдиву інформацію, знайшли та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі йому повідомили про підозру, суд обрав «мінеру» запобіжний захід – тримання під вартою. За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розслідує кримінальне провадження, розпочате за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі.