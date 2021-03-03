В Україні посилили кримінальну відповідальність для телефонних терористів

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2 березня Верховна Рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність для телефонних терористів. Про це йдеться на урядовому порталі Кабміну.





Законопроєктом №3911 вносяться зміни до статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Раніше санкція статті передбачала від 2 до 6 років ув’язнення – якщо людина вперше щось «замінувала» й обійшлося без тяжких наслідків. Водночас за повторне «мінування» або таке, що призвело до тяжких наслідків, передбачалося покарання від 4 до 8 років за ґратами.





Тепер вводять покарання з 4 до 8 років – вже за перше неправдиве повідомлення про мінування, навіть якщо воно не мало тяжких наслідків, але стосується наступних споруд:

критично важливих об’єктів інфраструктури;

об’єктів чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади;

закладів охорони здоров’я.

Протягом 2020 року Нацполіція зареєструвала (без врахування закритих) 823 кримінальні правопорушення, передбачені ст. 259 КК України. Найчастіше повідомлення про мінування надходять електронною поштою. В усіх випадках користувачі електронних скриньок, з яких здійснювалася розсилка таких повідомлень, використовують наявні у вільному доступі онлайн-засоби анонімізації. Також повідомлення про «мінування» надходять у телефонному режимі. Зазвичай мотивом такого правопорушення є розваги, хуліганський умисел або ж через якусь образу чи помсту.