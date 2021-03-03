Як записатися до листа очікування вакцинації від коронавірусу: інструкція від Мінцифри

Станом на 2 березня у чергу на щеплення стали більше 45 тисяч українців
Міністерство цифрової трансформації України опублікувало інструкції, як записатися до листа очікування вакцинації від коронавірусу.
Для порталу «Дія»:
Для застосунку «Дія»:
Крім того, записатися на вакцинацію можна через національний контакт-центр МОЗ за номером 0-800-60-20-19.
Станом на першу половину дня 2 березня через портал «Дія» записалося 5 280 осіб; через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я – 671 особа; через застосунок «Дія» – 38 531 особа.