Як записатися до листа очікування вакцинації від коронавірусу: інструкція від Мінцифри

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 453 Коментарів: 1

Станом на 2 березня у чергу на щеплення стали більше 45 тисяч українців

Міністерство цифрової трансформації України опублікувало інструкції, як записатися до листа очікування вакцинації від коронавірусу.





Для порталу «Дія»:









Для застосунку «Дія»:









Крім того, записатися на вакцинацію можна через національний контакт-центр МОЗ за номером 0-800-60-20-19.









Станом на першу половину дня 2 березня через портал «Дія» записалося 5 280 осіб; через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я – 671 особа; через застосунок «Дія» – 38 531 особа.





- Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та їх довіри до системи охорони здоров'я і планів Міністерства охорони здоров’я щодо подолання COVID, – сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.