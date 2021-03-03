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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Як записатися до листа очікування вакцинації від коронавірусу: інструкція від Мінцифри

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 453 Коментарів: 1

 

Станом на 2 березня у чергу на щеплення стали більше 45 тисяч українців

Міністерство цифрової трансформації України опублікувало інструкції, як записатися до листа очікування вакцинації від коронавірусу


Для порталу «Дія»:



Для застосунку «Дія»:



Крім того, записатися на вакцинацію можна через національний контакт-центр МОЗ за номером 0-800-60-20-19.


Чи потрібно вакцинуватися від COVID-19, якщо людина перехворіла цією інфекцією


Станом на першу половину дня 2 березня через портал «Дія» записалося 5 280 осіб; через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я – 671 особа; через застосунок «Дія» – 38 531 особа.


- Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та їх довіри до системи охорони здоров'я і планів Міністерства охорони здоров’я щодо подолання COVID, – сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: actual.today
Теги: коронавірус коронавирус вакцинация
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Коментарі: 1

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Gav-gav:
Сьогодні, 14:50

Народ не доверяет ни Степанову, ни главному санитару, ни всем прочим, так назойливо "заботящимся" о их здоровье. Душат народ неподьемными тарифами, уничтожением экономики, загоном в долговую яму на много поколений вперёд, коррупцией. Было 52 млн, через 30 лет и 37 не наберётся. А тут вдруг такая "забота", такая рекламная компания за счёт налогоплательщиков.


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