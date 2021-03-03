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Кременчужанин та патрульні допомогли пенсіонеру з проблемами з пам'яттю дістатися дому

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 424

 

Чоловік забув, де живе

Кременчуцькі правоохоронці допомогли пенсіонеру дістатися дому. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося 2 березня. 


До поліції зателефонував небайдужий містянин та повідомив, що на вул. Першотравневій знаходиться розгублений дідусь. Виявилося, що у 86-річного чоловіка проблеми з пам'яттю, і він забув, же живе. 


За допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку зміг надати дідусь, інспектори встановили місце його проживання, а також дізнались, що його вже шукає занепокоєний син. Пенсіонера відвезли додому та передали рідним.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пенсіонери розшук
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