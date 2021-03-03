Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Надзвичайні новини

Помер екссуддя Автозаводського районного суду Анатолій Середа

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 1 323

 

Суддя працював у Кременчуці до 2016 року

Сьогодні, 3-го березня помер екссуддя Автозаводського районного суду Анатолій Середа. Про це повідомили у апараті суду. 


Серед відомих справ Анатолія Середи: 

Анатолій Середа звільнився у 2016 році напередодні створення Вищої ради правосуддя


Довідка:


  • Анатолій Васильович Середа, народився 17 березня 1970 року у Кременчуці.
  • Трудову діяльність за фахом розпочав у січні 1992 року на посаді слідчого Автозаводського районного відділу Кременчуцького МУ УМВС
  • України в Полтавській області, на якій пропрацював по жовтень 1997 року.
  • З жовтня 1997 року по березень 2000 року працював на посаді помічника прокурора м. Кременчука.
  • З березня 2000 року по травень 2000 року працював ведучим спеціалістом відділу аудиту, з травня 2000 року по листопад 2003 року працював на посаді начальника юридичного відділу ЗАТ «Торговий дім «Укртатнафта».
  • Указом Президента України «Про призначення суддів» №1286/2003 від 11 листопада 2003 року призначений на посаду судді
  • Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області та з 18 листопада 2003 року працюв на вказаній посаді.
  • Постановою Верховної Ради України №1279-VI від 16 квітня 2009 року обраний суддею безстроково.
  • Постановою Верховної Ради України № 1600-VIII від 22 вересня 2016 року був звільнений з посади судді у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Доповнено:


Як повідомили у апараті суду, прощання з Анатолієм Середою відбудеться 5 березня о 12.00 у Свято-Троїцькій церкві (що на «Електростанції»). Поховають суддю о 13.00 на кладовищі у Малій Кохнівці. 

1
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Автозаводський суд
Теги: суддя смерть
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх