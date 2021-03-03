Помер екссуддя Автозаводського районного суду Анатолій Середа

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 1 323

Суддя працював у Кременчуці до 2016 року

Сьогодні, 3-го березня помер екссуддя Автозаводського районного суду Анатолій Середа. Про це повідомили у апараті суду.





Серед відомих справ Анатолія Середи:

Анатолій Середа звільнився у 2016 році напередодні створення Вищої ради правосуддя.





Довідка:





Анатолій Васильович Середа, народився 17 березня 1970 року у Кременчуці.

Трудову діяльність за фахом розпочав у січні 1992 року на посаді слідчого Автозаводського районного відділу Кременчуцького МУ УМВС

України в Полтавській області, на якій пропрацював по жовтень 1997 року.

З жовтня 1997 року по березень 2000 року працював на посаді помічника прокурора м. Кременчука.

З березня 2000 року по травень 2000 року працював ведучим спеціалістом відділу аудиту, з травня 2000 року по листопад 2003 року працював на посаді начальника юридичного відділу ЗАТ «Торговий дім «Укртатнафта».

Указом Президента України «Про призначення суддів» №1286/2003 від 11 листопада 2003 року призначений на посаду судді

Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області та з 18 листопада 2003 року працюв на вказаній посаді.

Постановою Верховної Ради України №1279-VI від 16 квітня 2009 року обраний суддею безстроково.

Постановою Верховної Ради України № 1600-VIII від 22 вересня 2016 року був звільнений з посади судді у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Доповнено:





Як повідомили у апараті суду, прощання з Анатолієм Середою відбудеться 5 березня о 12.00 у Свято-Троїцькій церкві (що на «Електростанції»). Поховають суддю о 13.00 на кладовищі у Малій Кохнівці.