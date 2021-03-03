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Крига скресла: як Кременчуцьке водосховище зустрічає весну

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 930

  

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2 березня на youtube-каналі Bagirov Family з'явилось відео замерзлого Кременчуцького водосховища, лід на якому тане, зняте квадрокоптером.


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Автор: Руслана Горгола Відео: Bagirov Family Джерело відео: youtube.com
Теги: водохранилище квадрокоптер
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