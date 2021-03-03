За добу COVID-19 виявили у 7 235 українців, на Полтавщині – у 148

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Одужало за цей час 5 118 українців

7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 березня 2021 рокуЄ, повідоимляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 486 осіб;

виписано з лікарень – 2 925 осіб;

летальних випадків – 185;

одужало – 5 118 осіб;

здійснено тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 364 705 осіб;

одужало – 1 182 036 осіб;

летальних випадків – 26 397;

проведено ПЛР-тестувань – 6 983 925.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 655 випадків;

Вінницька область – 577 випадків;

Волинська область – 201 випадок;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 213 випадків;

Житомирська область – 296 випадків;

Закарпатська область – 479 випадків;

Запорізька область – 219 випадків;

Івано-Франківська область – 640 випадків;

Київська область – 427 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 403 випадки;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 309 випадків;

Полтавська область – 148 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 132 випадки;

Тернопільська область – 343 випадки;

Харківська область – 394 випадки;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 295 випадків;

Черкаська область – 130 випадків;

Чернівецька область – 495 випадків;

Чернігівська область – 59 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За добу на Полтавщині виявили 148 нових випадків захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 501 випадок захворювання на COVID-19. Одужали 42 615 жителів області, продовжують лікування 2 898 людей, зокрема 136 дітей.



Усього зареєстровано 988 летальних випадків, нових – 5 (Кременчук – 3; Новосанжарський район – 2).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 148.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 18 014 (+79);

Кременчук –5 906 (+20);

Горішні Плавні – 2 320 (+5);

Полтавський район – 1 952 (+18);

Миргород – 1 708 (+1);

Лубни – 1 468 (+4);

Лохвицький район – 1 301;

Зіньківський район – 1055;

Карлівський район – 957;

Пирятинський район – 813 (+1);

Котелевський район – 794 (+4);

Новосанжарський район – 771;

Кременчуцький район – 720 (+5);

Глобинський район – 707;

Диканський район – 647;

Шишацький район – 646;

Миргородський район – 640;

Хорольський район – 614;

Кобеляцький район – 579 (+1);

Гадяч – 561;

Решетилівський район – 556;

Машівський район – 520;

Чутівський район – 517;

Семенівський район – 453;

Великобагачанський район – 429 (+1);

Козельщинський район – 362;

Гадяцький район – 357;

Лубенський район –340 (+2);

Оржицький район – 291;

Гребінківський район – 270 (+5);

Чорнухинський район – 233 (+2).

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 17,52%.









1 983 особи щеплено проти COVID-19 за добу 2 березня в Україні, на Полтавщині - 70.





Від початку кампанії щеплено 6 888 осіб, всі вони поки отримали лише 1 дозу.





Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 50 щеплень;

Волинська область - 60 щеплень;

Дніпропетровська область - 210 щеплень;

Донецька область - 220 щеплень;

Житомирська область — 60 щеплень;

Закарпатська область - 60 щеплень;

Запорізька область - 30 щеплень;

Івано-Франківська область - 63 щеплень;

Київська область — 50 щеплень;

Кіровоградська область - 40 щеплень;

Луганська область - 140 щеплень;

Львівська область - 80 щеплень;

Київ - 90 щеплень;

Миколаївська область - 60 щеплень;

Одеська область - 80 щеплень;

Полтавська область - 70 щеплень;

Рівненська область - 80 щеплень;

Сумська область - 30 щеплень;

Тернопільська область - 80 щеплень;

Харківська область - 30 щеплень;

Херсонська область - 100 щеплень;

Хмельницька область - 80 щеплень;

Черкаська область — 30 щеплень;

Чернівецька область - 50 щеплень;

Чернігівська область — 140 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (620 щеплень).



