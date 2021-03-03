За добу COVID-19 виявили у 7 235 українців, на Полтавщині – у 148

Одужало за цей час 5 118 українців
7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 березня 2021 рокуЄ, повідоимляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 486 осіб;
- виписано з лікарень – 2 925 осіб;
- летальних випадків – 185;
- одужало – 5 118 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 364 705 осіб;
- одужало – 1 182 036 осіб;
- летальних випадків – 26 397;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 983 925.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 655 випадків;
- Вінницька область – 577 випадків;
- Волинська область – 201 випадок;
- Дніпропетровська область – 234 випадки;
- Донецька область – 213 випадків;
- Житомирська область – 296 випадків;
- Закарпатська область – 479 випадків;
- Запорізька область – 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 640 випадків;
- Київська область – 427 випадків;
- Кіровоградська область – 85 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 403 випадки;
- Миколаївська область – 197 випадків;
- Одеська область – 309 випадків;
- Полтавська область – 148 випадків;
- Рівненська область – 217 випадків;
- Сумська область – 132 випадки;
- Тернопільська область – 343 випадки;
- Харківська область – 394 випадки;
- Херсонська область – 40 випадків;
- Хмельницька область – 295 випадків;
- Черкаська область – 130 випадків;
- Чернівецька область – 495 випадків;
- Чернігівська область – 59 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За добу на Полтавщині виявили 148 нових випадків захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 501 випадок захворювання на COVID-19. Одужали 42 615 жителів області, продовжують лікування 2 898 людей, зокрема 136 дітей.
Усього зареєстровано 988 летальних випадків, нових – 5 (Кременчук – 3; Новосанжарський район – 2).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 148.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 18 014 (+79);
- Кременчук –5 906 (+20);
- Горішні Плавні – 2 320 (+5);
- Полтавський район – 1 952 (+18);
- Миргород – 1 708 (+1);
- Лубни – 1 468 (+4);
- Лохвицький район – 1 301;
- Зіньківський район – 1055;
- Карлівський район – 957;
- Пирятинський район – 813 (+1);
- Котелевський район – 794 (+4);
- Новосанжарський район – 771;
- Кременчуцький район – 720 (+5);
- Глобинський район – 707;
- Диканський район – 647;
- Шишацький район – 646;
- Миргородський район – 640;
- Хорольський район – 614;
- Кобеляцький район – 579 (+1);
- Гадяч – 561;
- Решетилівський район – 556;
- Машівський район – 520;
- Чутівський район – 517;
- Семенівський район – 453;
- Великобагачанський район – 429 (+1);
- Козельщинський район – 362;
- Гадяцький район – 357;
- Лубенський район –340 (+2);
- Оржицький район – 291;
- Гребінківський район – 270 (+5);
- Чорнухинський район – 233 (+2).
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 17,52%.
1 983 особи щеплено проти COVID-19 за добу 2 березня в Україні, на Полтавщині - 70.
Від початку кампанії щеплено 6 888 осіб, всі вони поки отримали лише 1 дозу.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область — 50 щеплень;
- Волинська область - 60 щеплень;
- Дніпропетровська область - 210 щеплень;
- Донецька область - 220 щеплень;
- Житомирська область — 60 щеплень;
- Закарпатська область - 60 щеплень;
- Запорізька область - 30 щеплень;
- Івано-Франківська область - 63 щеплень;
- Київська область — 50 щеплень;
- Кіровоградська область - 40 щеплень;
- Луганська область - 140 щеплень;
- Львівська область - 80 щеплень;
- Київ - 90 щеплень;
- Миколаївська область - 60 щеплень;
- Одеська область - 80 щеплень;
- Полтавська область - 70 щеплень;
- Рівненська область - 80 щеплень;
- Сумська область - 30 щеплень;
- Тернопільська область - 80 щеплень;
- Харківська область - 30 щеплень;
- Херсонська область - 100 щеплень;
- Хмельницька область - 80 щеплень;
- Черкаська область — 30 щеплень;
- Чернівецька область - 50 щеплень;
- Чернігівська область — 140 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (620 щеплень).