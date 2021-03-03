Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 7 235 українців, на Полтавщині – у 148

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 496

 

Одужало за цей час 5 118 українців

7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 березня 2021 рокуЄ, повідоимляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 486 осіб;
  • виписано з лікарень – 2 925 осіб;
  • летальних випадків – 185;
  • одужало – 5 118 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 364 705 осіб;
  • одужало – 1 182 036 осіб;
  • летальних випадків – 26 397;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 983 925.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 655 випадків;
  • Вінницька область – 577 випадків;
  • Волинська область – 201 випадок;
  • Дніпропетровська область – 234 випадки;
  • Донецька область – 213 випадків;
  • Житомирська область – 296 випадків;
  • Закарпатська область – 479 випадків;
  • Запорізька область – 219 випадків;
  • Івано-Франківська область – 640 випадків;
  • Київська область – 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 85 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 403 випадки;
  • Миколаївська область – 197 випадків;
  • Одеська область – 309 випадків;
  • Полтавська область – 148 випадків;
  • Рівненська область – 217 випадків;
  • Сумська область – 132 випадки;
  • Тернопільська область – 343 випадки;
  • Харківська область – 394 випадки;
  • Херсонська область – 40 випадків;
  • Хмельницька область – 295 випадків;
  • Черкаська область – 130 випадків;
  • Чернівецька область – 495 випадків;
  • Чернігівська область – 59 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


За добу на Полтавщині виявили 148 нових випадків захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 501 випадок захворювання на COVID-19. Одужали 42 615 жителів області, продовжують лікування 2 898 людей, зокрема 136 дітей.


Усього зареєстровано 988 летальних випадків, нових – 5 (Кременчук – 3; Новосанжарський район – 2).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 148.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 18 014 (+79);
  • Кременчук –5 906 (+20);
  • Горішні Плавні – 2 320 (+5);
  • Полтавський район – 1 952 (+18);
  • Миргород – 1 708 (+1);
  • Лубни – 1 468 (+4);
  • Лохвицький район – 1 301;
  • Зіньківський район – 1055;
  • Карлівський район – 957;
  • Пирятинський район – 813 (+1);
  • Котелевський район – 794 (+4);
  • Новосанжарський район – 771;
  • Кременчуцький район – 720 (+5);
  • Глобинський район – 707;
  • Диканський район – 647;
  • Шишацький район – 646;
  • Миргородський район – 640;
  • Хорольський район – 614;
  • Кобеляцький район – 579 (+1);
  • Гадяч – 561;
  • Решетилівський район – 556;
  • Машівський район – 520;
  • Чутівський район – 517;
  • Семенівський район – 453;
  • Великобагачанський район – 429 (+1);
  • Козельщинський район – 362;
  • Гадяцький район – 357;
  • Лубенський район –340 (+2);
  • Оржицький район – 291;
  • Гребінківський район – 270 (+5);
  • Чорнухинський район – 233 (+2).

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 17,52%.


 


1 983 особи щеплено проти COVID-19 за добу 2 березня в Україні, на Полтавщині - 70.


Від початку кампанії щеплено 6 888 осіб, всі вони поки отримали лише 1 дозу.


Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область — 50 щеплень;
  • Волинська область - 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 210 щеплень;
  • Донецька область - 220 щеплень;
  • Житомирська область — 60 щеплень;
  • Закарпатська область - 60 щеплень;
  • Запорізька область - 30 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 63 щеплень;
  • Київська область — 50 щеплень;
  • Кіровоградська область - 40 щеплень;
  • Луганська область - 140 щеплень;
  • Львівська область - 80 щеплень;
  • Київ - 90 щеплень;
  • Миколаївська область - 60 щеплень;
  • Одеська область - 80 щеплень;
  • Полтавська область - 70 щеплень;
  • Рівненська область - 80 щеплень;
  • Сумська область - 30 щеплень;
  • Тернопільська область - 80 щеплень;
  • Харківська область - 30 щеплень;
  • Херсонська область - 100 щеплень;
  • Хмельницька область - 80 щеплень;
  • Черкаська область — 30 щеплень;
  • Чернівецька область - 50 щеплень;
  • Чернігівська область — 140 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (620 щеплень).


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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