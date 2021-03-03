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На Полтавщині затримали шахрая, який продавав неіснуючі ліки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 535

 

Жертвами молодика стали люди з усієї країни

На Полтавщині затримали шахрая, який продавав неіснуючі ліки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. 


23-річний мешканець Миргорода використовував загальновідому чат-спільноту, створену для продажу лікарських препаратів та медичного обладнання. Зареєструвався він під «лівим» ім'ям та почав вивчати, які медикаменти користуються попитом. Коли інформацію зібрав, почав надсилати повідомлення користувачам з пропозицією купити ліки, дешевше ринкової ціни. 


Передплату молодик просив перерахувати повністю на картку. Після того, як він отримував гроші, акаунт видаляв, купляв нову сім-картку, і все знову. 


Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні 7 шахрайств, проте поліціянти впевнені, що епізодів його злочинної діяльності значно більше. На даний час встановлюють реальну кількість потерпілих.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство шахрай
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