На Полтавщині затримали шахрая, який продавав неіснуючі ліки

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На Полтавщині затримали шахрая, який продавав неіснуючі ліки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





23-річний мешканець Миргорода використовував загальновідому чат-спільноту, створену для продажу лікарських препаратів та медичного обладнання. Зареєструвався він під «лівим» ім'ям та почав вивчати, які медикаменти користуються попитом. Коли інформацію зібрав, почав надсилати повідомлення користувачам з пропозицією купити ліки, дешевше ринкової ціни.





Передплату молодик просив перерахувати повністю на картку. Після того, як він отримував гроші, акаунт видаляв, купляв нову сім-картку, і все знову.





Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні 7 шахрайств, проте поліціянти впевнені, що епізодів його злочинної діяльності значно більше. На даний час встановлюють реальну кількість потерпілих.