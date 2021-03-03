Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Коронавірус / Карантин

23 карантинні зони діють у Кременчуці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 789

 

Загалом у місті 161 кременчужанин хворіє на COVID-19

За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, станом на 2 березня лікування через коронавірусну хворобу проходить 161 кременчужанин. За місцем проживання цих хворих встановлені та діють 23   карантинні зони.

 

Звертаємо увагу кременчужан на необхідності продовжувати:

  • дотримуватися заходів санітарної безпеки - зберігати дистанцію під час спілкування з людьми;
  • носити засоби індивідуального захисту;
  • користуватися розчинами для санітарної обробки рук під час відвідування громадських місць тощо.
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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