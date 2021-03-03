23 карантинні зони діють у Кременчуці

Загалом у місті 161 кременчужанин хворіє на COVID-19
За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, станом на 2 березня лікування через коронавірусну хворобу проходить 161 кременчужанин. За місцем проживання цих хворих встановлені та діють 23 карантинні зони.
Звертаємо увагу кременчужан на необхідності продовжувати:
- дотримуватися заходів санітарної безпеки - зберігати дистанцію під час спілкування з людьми;
- носити засоби індивідуального захисту;
- користуватися розчинами для санітарної обробки рук під час відвідування громадських місць тощо.