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На Полтавщині на трасі з різницею у 2 км і менше години насмерть збили двох пішоходів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 125

 
Обидва переходили дорогу у забороненому місці

На Полтавщині на трасі з різницею у 2 км і менше години насмерть збили двох пішоходів. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося на автодорозі Київ-Харків 2 березня ввечері. 


О 18.10 в м. Пирятин 67-річний полтавець на Mitsubishi Pajero наїхав на невідомого чоловіка, який переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Постраждалий загинув на місці. 


Друга аварія сталася за 2 км від Пирятина у с. Велика Круча о 18.50. 29-річний житель Пирятина на Opel Astra збив 47-річну місцеву мешканку, яка переходила проїжджу частину у забороненому місці. Від отриманих травм жінка загинула. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: дтп аварія траса смерть
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