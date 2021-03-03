На Полтавщині на трасі з різницею у 2 км і менше години насмерть збили двох пішоходів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 125

На Полтавщині на трасі з різницею у 2 км і менше години насмерть збили двох пішоходів. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося на автодорозі Київ-Харків 2 березня ввечері.





О 18.10 в м. Пирятин 67-річний полтавець на Mitsubishi Pajero наїхав на невідомого чоловіка, який переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Постраждалий загинув на місці.





Друга аварія сталася за 2 км від Пирятина у с. Велика Круча о 18.50. 29-річний житель Пирятина на Opel Astra збив 47-річну місцеву мешканку, яка переходила проїжджу частину у забороненому місці. Від отриманих травм жінка загинула.