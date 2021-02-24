Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Як кременчужанам записатися на щеплення від коронавірусу

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1

 

Стати в електронну чергу можна буде з 1 березня

Українці віком від 18 до 59 років зможуть записатися на щеплення від коронавірусу з 1 березня. Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.


Записатися до листа очікування на вакцинацію можна буде за допомогою застосунку «Дія», на порталі «Дія» чи подзвонивши до контакт-центру МОЗ з питань COVID-19.


Нагадаємо, вакцинацію в Україні проведуть у п'ять етапів. Українці віком від 18 до 59 років, які не ввійдуть до груп щеплення перших чотирьох етапів, зможуть ввести препарат на п'ятому.


Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадяни, які будуть в електронній черзі, зможуть записатися до пункту щеплення, обравши найближчий пункт, дату та час візиту.


Щеплення від COVID-19 для населення буде безкоштовним та добровільним.


В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус вакцинация вакцина

Ви будете вакцинуватися від коронавірусу?

Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх