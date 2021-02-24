Як кременчужанам записатися на щеплення від коронавірусу

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1

Стати в електронну чергу можна буде з 1 березня

Українці віком від 18 до 59 років зможуть записатися на щеплення від коронавірусу з 1 березня. Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.





Записатися до листа очікування на вакцинацію можна буде за допомогою застосунку «Дія», на порталі «Дія» чи подзвонивши до контакт-центру МОЗ з питань COVID-19.





Нагадаємо, вакцинацію в Україні проведуть у п'ять етапів. Українці віком від 18 до 59 років, які не ввійдуть до груп щеплення перших чотирьох етапів, зможуть ввести препарат на п'ятому.





Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадяни, які будуть в електронній черзі, зможуть записатися до пункту щеплення, обравши найближчий пункт, дату та час візиту.





Щеплення від COVID-19 для населення буде безкоштовним та добровільним.



