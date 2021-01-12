З березня 2021 року в Україні планують розпочати вакцинацію від COVID-19

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 118 Коментарів: 1

З березня 2021 року в Україні планують розпочати вакцинацію громадян від COVID-19. МОЗ розробило та затвердило «Дорожню карту із впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках».





Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, виробничі потужності наразі не в змозі задовільнити весь світовий попит на вакцину, тому Україна, як і всі країни Європейського Союзу, вакцинуватиме населення поступово, в кілька етапів, з визначенням тих груп, які можуть отримати вакцини першими. Спочатку вакцинуватимуть найбільш вразливі групи – лікарів, військових та літніх людей 65+.





Стало відомо, яким категоріям населення рекомендуватимуть проводити щеплення проти коронавірусної хвороби:

медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал, адміністративний та інший персонал системи Міністерства охорони здоров’я, інших відомств і міністерств), включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії COVID-19; військовослужбовці (включаючи Збройні сили України та Національну гвардію України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил; працівники соціальної сфери, включаючи соціальних працівників; особи, які проживають у закладах (установах) з надання довгострокового догляду та підтримки та персонал таких закладів; люди похилого віку (60 років і старше), включаючи осіб із супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику щодо розвитку ускладнень та настання смерті в зв’язку із захворюванням на COVID-19 (люди, у яких діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні захворювання нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та крові); працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України; вчителі та інші працівники сфери освіти; особи, які перебувають в місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах та працівників місць обмеження волі та/або слідчих ізоляторів; дорослі (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику щодо розвитку ускладнень та настання смерті в зв’язку із захворюванням на коронавірусну хворобу COVID-19 (люди, у яких діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні захворювання нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та крові); інші категорії населення та професійні групи, які знаходяться у групі ризику щодо інфікування коронавірусною хворобою, які не увійшли до груп, зазначених вище, включаючи громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях – 1 716 796.





У МОЗ запевняють, що Україна не буде застосовувати вторинний продукт з непідтвердженою ефективністю, щоб не ризикувати здоров’ям українців, тому закуплять лише найкращі вакцини на ринку, якими також будуть користуватися західні країни-партнери.





У 2021-2022 році проводитимуть вакцинацію за наступними етапами:

1-й етап – вакцинація людей із критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та тих, які виконують критичні функції у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 (планове охоплення – близько 367 000 людей; підхід до здійснення вакцинації – вакцинація мобільними бригадами);

2-й етап – вакцинація людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та тих, хто надає медичні послуги (планове охоплення – близько 2,5 мільйонів людей; підхід до здійснення вакцинації – через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами);

3-й етап – вакцинація людей із високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та тих, які виконують функції із підтримки безпеки та життєдіяльності держави (планове охоплення – близько 7,2 мільйонів людей; підхід до здійснення вакцинації – через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами);

4-й етап – вакцинація людей із підвищеним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та тих, які виконують функції із підтримки безпеки та життєдіяльності держави (планове охоплення – близько 11 мільйонів людей; підхід до здійснення вакцинації – через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами);

5-й етап – вакцинація інших категорій населення, які не входять до зазначених вище пріоритетних груп (планове охоплення – близько 13 мільйонів людей).

Вакцинація на етапі 1 може зайняти до трьох місяців.