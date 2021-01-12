На Кременчук насуваються морози: як не отримати переохолодження та обмороження

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 339 Коментарів: 1

Низькі температури пануватимуть у нашому місті кілька днів

За прогнозами Укргідрометцентру, з 16 січня в Україні, у тому числі і на Полтавщині, очікується значне зниження температури: вночі до -12-18°С, місцями до -21°С, вдень до 10-16°С. 18-19 січня холодна погода утримається.





Тож департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації нагадує мешканцям області основні правила поведінки в умовах низьких температур та що робити при переохолодженні та обмороженні.





Щоб вберегтись від переохолодження та обмороження, дотримуйтесь наступних правил.





1. Скоротіть своє перебування на вулиці, а без необхідності не виходьте на сильний мороз.





2. Перед виходом на вулицю поїжте – вам необхідна додаткова енергія.





3. Правильно одягайтесь:

одяг повинен бути багатошаровим, бажано з натуральних тканин, він не повинен стискати рухів;

у морози краще носити термобілизну;

обирайте просторе та водонепроникне взуття з теплими устілками з фетру;

обов’язково одягайте головний убір, рукавички та шарф;

рукавиці краще одягати з водовідштовхуючої тканини, яка не пропускає повітря, з хутром всередині.

4. За 20 хвилин до виходу на вулицю змажте обличчя спеціальним захисним кремом, який не містить воду.





5. Не виходьте на мороз із вологим волоссям.





6. На морозі весь час намагайтесь рухатися – це покращить кровообіг.





7. Якщо довго перебуваєте на вулиці, обов’язково кожні пів години заходьте у тепле приміщення.





8. Вживайте більше теплої рідини – це сприяє кращій терморегуляції організму.





9. Не паліть на морозі – паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду.





10. Не вживайте алкоголь (хоча алкоголь і підсилює приплив крові до шкіри, але при цьому кров відходить від інших життєво важливих органів, у результаті чого температура тіла швидко падає).





11. Не торкайтесь металу руками – можна обморозити шкіру.





12. Не носіть на морозі металевих прикрас.





Зверніть увагу, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин, потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні.





При тривалому знаходженні на морозі можуть з’явитися переохолодження та навіть обмороження.





Ознаками переохолодження є озноб, тремтіння, блідість, а потім і посиніння шкіри, губ, біль у пальцях рук та ніг, млявість, сонливість.





Як допомогти при переохолодженні:

якщо температура тіла вища за 34°С, то людину необхідно зігріти в теплому приміщенні, дати випити безалкогольний теплий напій, нагодувати;

якщо на людині мокрий одяг, зняти його;

якщо температура тіла нижча за 34°С, потрібна термінова госпіталізація.





При тривалому переохолодженні розвивається обмороження (пошкодження тканин у результаті дії низьких температур). До обмороження більш схильні ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук та ніг.





При першому ступені обмороження шкіра блідне, знижується чутливість уражених ділянок, а після зігрівання спостерігається почервоніння та набряк.





При другому ступені ураження шкіра набуває синьо-багрового відтінку і на її поверхні з’являються пухирі з прозорою рідиною. При цьому людину знобить, підвищується температура тіла.





Третя і четверта стадії супроводжуються відмиранням тканин, ризиком розвитку гангрени.





У разі появи симптомів обмороження потрібно звернутися до лікаря. При обмороженні неприпустимо швидко зігрівати уражені ділянки тіла (поливати гарячою водою, прикладати до гарячої батареї). Не варто розтирати уражені ділянки шкіри – можна травмувати шкіру і занести інфекцію. Постраждалого з будь-яким видом обмороження необхідно помістити в тепле приміщення, зігріти ковдрою, дати теплий чай. На обморожені ділянки тіла для поступового зігрівання накласти термоізолюючу пов’язку (ватно-марлеву, бавовняну тощо).