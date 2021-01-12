На Кременчук насуваються морози: як не отримати переохолодження та обмороження

Низькі температури пануватимуть у нашому місті кілька днів
За прогнозами Укргідрометцентру, з 16 січня в Україні, у тому числі і на Полтавщині, очікується значне зниження температури: вночі до -12-18°С, місцями до -21°С, вдень до 10-16°С. 18-19 січня холодна погода утримається.
Тож департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації нагадує мешканцям області основні правила поведінки в умовах низьких температур та що робити при переохолодженні та обмороженні.
1. Скоротіть своє перебування на вулиці, а без необхідності не виходьте на сильний мороз.
2. Перед виходом на вулицю поїжте – вам необхідна додаткова енергія.
3. Правильно одягайтесь:
4. За 20 хвилин до виходу на вулицю змажте обличчя спеціальним захисним кремом, який не містить воду.
5. Не виходьте на мороз із вологим волоссям.
6. На морозі весь час намагайтесь рухатися – це покращить кровообіг.
7. Якщо довго перебуваєте на вулиці, обов’язково кожні пів години заходьте у тепле приміщення.
8. Вживайте більше теплої рідини – це сприяє кращій терморегуляції організму.
9. Не паліть на морозі – паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду.
10. Не вживайте алкоголь (хоча алкоголь і підсилює приплив крові до шкіри, але при цьому кров відходить від інших життєво важливих органів, у результаті чого температура тіла швидко падає).
11. Не торкайтесь металу руками – можна обморозити шкіру.
12. Не носіть на морозі металевих прикрас.
Зверніть увагу, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин, потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні.
При тривалому знаходженні на морозі можуть з’явитися переохолодження та навіть обмороження.
Ознаками переохолодження є озноб, тремтіння, блідість, а потім і посиніння шкіри, губ, біль у пальцях рук та ніг, млявість, сонливість.
При тривалому переохолодженні розвивається обмороження (пошкодження тканин у результаті дії низьких температур). До обмороження більш схильні ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук та ніг.
При першому ступені обмороження шкіра блідне, знижується чутливість уражених ділянок, а після зігрівання спостерігається почервоніння та набряк.
При другому ступені ураження шкіра набуває синьо-багрового відтінку і на її поверхні з’являються пухирі з прозорою рідиною. При цьому людину знобить, підвищується температура тіла.
Третя і четверта стадії супроводжуються відмиранням тканин, ризиком розвитку гангрени.
У разі появи симптомів обмороження потрібно звернутися до лікаря. При обмороженні неприпустимо швидко зігрівати уражені ділянки тіла (поливати гарячою водою, прикладати до гарячої батареї). Не варто розтирати уражені ділянки шкіри – можна травмувати шкіру і занести інфекцію. Постраждалого з будь-яким видом обмороження необхідно помістити в тепле приміщення, зігріти ковдрою, дати теплий чай. На обморожені ділянки тіла для поступового зігрівання накласти термоізолюючу пов’язку (ватно-марлеву, бавовняну тощо).