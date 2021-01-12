За добу на коронавірус захворіли 20 кременчужан і 20 одужали

Вчора, 22:52 Переглядів: 277

Сьогодні, 14 січня, в Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 11 жінок віком від 24 до 88 років, 8 чоловіків віком від 32 до 82 років та 11-річна дитина.



Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. В інфекційних шпиталях лікується п'ятдесят шість пацієнтів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 20 осіб.



Всього зареєстровано 5432 випадки: одужало 4 355, померло 152.