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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на коронавірус захворіли 20 кременчужан і 20 одужали

Вчора, 22:52 Переглядів: 277

Серед хворих 11-річна дитина

Сьогодні, 14 січня, в Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 11 жінок віком від 24 до 88 років, 8 чоловіків віком від 32 до 82 років та 11-річна дитина.


Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. В інфекційних шпиталях лікується п'ятдесят шість пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 20 осіб.


Всього зареєстровано 5432 випадки: одужало 4 355, померло 152.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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