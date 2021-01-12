Заборгованість по зарплатах освітян мають погасити 16 січня

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У міста є кошти на дані виплати, проте організаційні питання у Держказначействі гальмують процес

14 січня на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів депутат Григорій Угніч розповів, що до нього зверталися освітяни з приводу заборгованості по заробітних платах, зокрема, робітники табору «Зоряний».





- Я людей заспокоюю, до 20 числа все буде погашено, щоб люди паніку не розводили, - прокоментував Григорій Угніч.





Віцемер з фінансів Тетяна Неіленко пояснила, що місто готове погасити заборгованість, кошти є, але певні організаційні питання у Держказначействі (оновлюються реєстраційні картки) гальмують цей процес. Разом з тим, вона додала, що 16 січня, у суботу, галузь освіти вже мають профінансувати.