Легіонер «Кременя» Антоніо викладає дітям футбол: чим займаються футболісти

У зимове міжсезоння футболісти «Кременя» не втрачають час й активно займаються спортом. Місцеві гравці «Кременя» до посилення карантинних вимог грали в чемпіонаті міста з футзалу. Тепер гравці знаходять час, щоб зіграти у тенісбол та пройти індивідуальні тренування.
Бразильський легіонер Антоніо Сантос на батьківщині викладає дітям футбол. Разом із Едмаром - ексгравцем збірної України бразильського походження - dони діляться досвідом в проєкті PREPARACÃO.
Ексгравець збірної Едмар та юний футболіст
Антоніо розповідає дітям про особливості європейського футболу. Саме з цього проєкту й розпочинав сам Антоніо Сантос, тому із задоволенням ділиться досвідом з юними футболістами.
Нападник Станіслав Сорокін, який осінню частину чемпіонату провів у «Кремені», зараз проходить збори з «Колосом» у Туреччині. Керівництво клубу з Ковалівки задоволене фізичною формою гравця, який перебував у нас на правах оренди. У «Кремені» Станіслав став кращим голеадором команди й увійшов у п’ятірку кращих серед бомбардирів Першої ліги.
Нагадаємо, що у понеділок, 25 січня, Кремінь виходить з відпустки.