1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Спорт, Топ-новость

Легіонер «Кременя» Антоніо викладає дітям футбол: чим займаються футболісти

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 335

У міжсезоння гравці кременчуцького клубу допомагають малечі, грають у футзал та тенісбол

У зимове міжсезоння футболісти «Кременя» не втрачають час й активно займаються спортом. Місцеві гравці «Кременя» до посилення карантинних вимог грали в чемпіонаті міста з футзалу. Тепер гравці знаходять час, щоб зіграти у тенісбол та пройти індивідуальні тренування.


Як після святкування Нового року у Кременчуці пройшли змагання з футзалу


Бразильський легіонер Антоніо Сантос на батьківщині викладає дітям футбол. Разом із Едмаром - ексгравцем збірної України бразильського походження - dони діляться досвідом в проєкті PREPARACÃO.


 

Ексгравець збірної Едмар та юний футболіст


Антоніо розповідає дітям про особливості європейського футболу. Саме з цього проєкту й розпочинав сам Антоніо Сантос, тому із задоволенням ділиться досвідом з юними футболістами.


- Це проєкт для виявлення нових футбольних талантів. Ми готуємо їх технічно та фізично, тренуючись та підказуючи особливості європейського футболу. Я їм допомагаю, даю мотивацію та деякі штрихи щодо того, який український футбол. Працюємо в рамках навчальної компанії PREPARACÃO. Це проєкт для хлопців, які зосереджуються на своїх мріях, - розповів Антоніо.


 


Нападник Станіслав Сорокін, який осінню частину чемпіонату провів у «Кремені», зараз проходить збори з «Колосом» у Туреччині. Керівництво клубу з Ковалівки задоволене фізичною формою гравця, який перебував у нас на правах оренди. У «Кремені» Станіслав став кращим голеадором команди й увійшов у п’ятірку кращих серед бомбардирів Першої ліги.


 



Нагадаємо, що у понеділок, 25 січня, Кремінь виходить з відпустки. 


Стало відомо коли «Кремінь» виходить з відпустки
1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх