Легіонер «Кременя» Антоніо викладає дітям футбол: чим займаються футболісти

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 335

У зимове міжсезоння футболісти «Кременя» не втрачають час й активно займаються спортом. Місцеві гравці «Кременя» до посилення карантинних вимог грали в чемпіонаті міста з футзалу. Тепер гравці знаходять час, щоб зіграти у тенісбол та пройти індивідуальні тренування.









Бразильський легіонер Антоніо Сантос на батьківщині викладає дітям футбол. Разом із Едмаром - ексгравцем збірної України бразильського походження - dони діляться досвідом в проєкті PREPARACÃO.





Ексгравець збірної Едмар та юний футболіст





Антоніо розповідає дітям про особливості європейського футболу. Саме з цього проєкту й розпочинав сам Антоніо Сантос, тому із задоволенням ділиться досвідом з юними футболістами.





- Це проєкт для виявлення нових футбольних талантів. Ми готуємо їх технічно та фізично, тренуючись та підказуючи особливості європейського футболу. Я їм допомагаю, даю мотивацію та деякі штрихи щодо того, який український футбол. Працюємо в рамках навчальної компанії PREPARACÃO. Це проєкт для хлопців, які зосереджуються на своїх мріях, - розповів Антоніо.









Нападник Станіслав Сорокін, який осінню частину чемпіонату провів у «Кремені», зараз проходить збори з «Колосом» у Туреччині. Керівництво клубу з Ковалівки задоволене фізичною формою гравця, який перебував у нас на правах оренди. У «Кремені» Станіслав став кращим голеадором команди й увійшов у п’ятірку кращих серед бомбардирів Першої ліги.













Нагадаємо, що у понеділок, 25 січня, Кремінь виходить з відпустки.



