Як після святкування Нового року у Кременчуці пройшли змагання з футзалу

Для кременчуцьких спортсменів немає затяжних святкувань Нового року. Одразу після застілля кременчуцькі футболісти повернулися на поля спорткомплексу Політехнік та Граніт.
Зауважимо, що через посилення карантину змагання тимчасово призупинені.
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
02.01.2021
|
Динамо – Трансгаз
(Кунєв, Козубенко – Шимбаков-3, Шутка, Бордюг)
|
2:5
|
Кубок
|
02.01.2021
|
Круть і Ко – ВПУ-7
(Рома – Орендаренко В.-2, Орендаренко І.)
|
1:3
|
Кубок
|
ПОЛІТЕХНІК
|
03.01.2021
|
Шарліс – FERREXPO
(Молько-2, Павлик, Гуненко – Лапочкін-2)
|
4:2
|
Кубок
|
03.01.2021
|
ТАС – Адвокат
(Цвелих-2, Крупін, Смакула, Стрижак - Винниченко)
|
5:1
|
Кубок
|
03.01.2021
|
Джей Ті Ай – Світловодськ
(Молодика, Гориславець – Обертас, Кувшинов, Порошин)
|
2:3
|
1 Ліга
|
03.01.2021
|
Поло – ВПУ-7
(Гринь, Гніденко – Орендаренко В., Шаповал)
|
2:2
|
2 Ліга
|
03.01.2021
|
Кредмаш – Динамо
(Куц-2, Щербак – Кунєв-2, Гавренков-2, Нікітін, Радочін, Грубась)
|
3:7
|
2 Ліга
|
03.01.2021
|
ОДЮК – Трансгаз
(Бичков – Колісник-3, Бордюг-2, Кондратюк, Шимбалов)
|
1:7
|
2 Ліга
|
03.01.2021
|
Оверком – Арсенал
(Матірний, Артемьєв, Удод – Остапенко-2, Гончаренко)
|
3:3
|
2 Ліга
|
03.01.2021
|
Марсель – Діліжанс
(Козлов-2, Кравчук, Ларченко – Пушкеля, Хвойницький, Ковпан)
|
4:3
|
2 Ліга
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
ГРАНІТ
|
02.01.2021
|
Стріт – Деївка
(Немец-2, Шудро – Крупенко-3, Чкан-2, Демченко, Середа)
|
3:7
|
3 Ліга
|
02.01.2021
|
Зоря – ПП
(Крошка-3, Білоус Я., Гриценко – Троцько, Помуран, Стрючалін)
|
5:3
|
4 Ліга
|
02.01.2021
|
Колос – Теплоенерго
(Гусев, Приліпко - Цапко)
|
2:1
|
4 Ліга
|
02.01.2021
|
Н.Знамянка – 1-й Віконний
(Кривченко, Назаров – Тітар, Федоров, Масюк)
|
2:3
|
3 Ліга
|
02.01.2021
|
Правий берег – Фортуна
(Семьонов-2, Райлян – Удовицький, Тимчинко)
|
3:2
|
5 Ліга
|
02.01.2021
|
Мегаспорт – Чемпіон
(Колодочка-2, Семененко-2 – Мазурець-2, Ільченко, Кива, Коваленко М., Мирний)
|
4:6
|
4 Ліга
|
02.01.2021
|
Брест – Кремінь АТО
(Скляренко-3, Коцур-2Біденко О., Лавський)
|
7:2
|
3 Ліга
|
ГРАНІТ
|
03.01.2021
|
Фортуна – Маяк-2
(Удовицький-2, Іващенко – Остапець-4, Москальов-3, Дрига)
|
3:8
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
Кременчук – Ізумруд
(Уманець-6, Замковський-3, Циборовський-2, Баранець, Панченко, Омельян М. – Ігольніков, Штельмах)
|
14:2
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
Світ спорту – Патріот
(Демиденко-4, Голубничий-2, Лисенко, Душко, Лобода, Чухно, Зубченко(АГ) – Сьоря, Гаврильченко, Глушко)
|
11:3
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
Шершні – Рошен
(Рокитний – Безуглий-2, Остапченко-2, Кравченко-2, Фідря)
|
1:7
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
Пронозівка – Правий берег
(Самовальцев – Ішалін, Макаренко, Леонов, Ванда)
|
1:4
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
Магія смаку – Олімп
(Якимець-3, Чорний-2, Погребняк-2, Шиш, Шегеря - Костина)
|
9:1
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
Локомотив – Інтер Авто
(Звєздай, Чижов, Безклинський, Ляпун, Міщенко, Дубовий – Кухта, Шишкін, Загарій, Сафонов, Гуцу)
|
6:5
|
3 Ліга
|
03.01.2021
|
Прорив – ПрАТ Кременчукгаз
(Штефан-2, Коробко-2, Коваценко – Твердохліб-2, Гринько, Рєзнік, Волощенко, Арішін )
|
5:6
|
4 Ліга