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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Як після святкування Нового року у Кременчуці пройшли змагання з футзалу

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 531

 

Змагання проходили в СК Політехнік та Граніт 
Фото: Артем Коваленко

Для кременчуцьких спортсменів немає затяжних святкувань Нового року. Одразу після застілля кременчуцькі футболісти повернулися на поля спорткомплексу Політехнік та Граніт. 


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Зауважимо, що через посилення карантину змагання тимчасово призупинені. 


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Дата

  

Матч

Результат

Ліга

ПОЛІТЕХНІК

02.01.2021

  

Динамо – Трансгаз

(Кунєв, Козубенко – Шимбаков-3, Шутка, Бордюг)

2:5

Кубок

02.01.2021

  

Круть і Ко – ВПУ-7

(Рома – Орендаренко В.-2, Орендаренко І.)

1:3

Кубок

ПОЛІТЕХНІК

03.01.2021

  

Шарліс – FERREXPO

(Молько-2, Павлик, Гуненко – Лапочкін-2)

4:2

Кубок

03.01.2021

  

ТАС – Адвокат

(Цвелих-2, Крупін, Смакула, Стрижак - Винниченко)

5:1

Кубок

03.01.2021

  

Джей Ті Ай – Світловодськ

(Молодика, Гориславець – Обертас, Кувшинов, Порошин)

2:3

1 Ліга

03.01.2021

  

Поло – ВПУ-7

(Гринь, Гніденко – Орендаренко В., Шаповал)

2:2

2 Ліга

03.01.2021

  

Кредмаш – Динамо

(Куц-2, Щербак – Кунєв-2, Гавренков-2, Нікітін, Радочін, Грубась)

3:7

2 Ліга

03.01.2021

  

ОДЮК – Трансгаз

(Бичков – Колісник-3, Бордюг-2, Кондратюк, Шимбалов)

1:7

2 Ліга

03.01.2021

  

Оверком – Арсенал

(Матірний, Артемьєв, Удод – Остапенко-2, Гончаренко)

3:3

2 Ліга

03.01.2021

  

Марсель – Діліжанс

(Козлов-2, Кравчук, Ларченко – Пушкеля, Хвойницький, Ковпан)

4:3

2 Ліга

 

 

Дата

  

Матч

Результат

Ліга

ГРАНІТ

02.01.2021

  

Стріт – Деївка

(Немец-2, Шудро – Крупенко-3, Чкан-2, Демченко, Середа)

3:7

3 Ліга

02.01.2021

  

Зоря – ПП

(Крошка-3, Білоус Я., Гриценко – Троцько, Помуран, Стрючалін)

5:3

4 Ліга

02.01.2021

  

Колос – Теплоенерго

(Гусев, Приліпко - Цапко)

2:1

4 Ліга

02.01.2021

  

Н.Знамянка – 1-й Віконний

(Кривченко, Назаров – Тітар, Федоров, Масюк)

2:3

3 Ліга

02.01.2021

  

Правий берег – Фортуна

(Семьонов-2, Райлян – Удовицький, Тимчинко)

3:2

5 Ліга

02.01.2021

  

Мегаспорт – Чемпіон

(Колодочка-2, Семененко-2 – Мазурець-2, Ільченко, Кива, Коваленко М., Мирний)

4:6

4 Ліга

02.01.2021

  

Брест – Кремінь АТО

(Скляренко-3, Коцур-2Біденко О., Лавський)

7:2

3 Ліга

ГРАНІТ

03.01.2021

  

Фортуна – Маяк-2

(Удовицький-2, Іващенко – Остапець-4, Москальов-3, Дрига)

3:8

5 Ліга

03.01.2021

  

Кременчук – Ізумруд

(Уманець-6, Замковський-3, Циборовський-2, Баранець, Панченко, Омельян М. – Ігольніков, Штельмах)

14:2

5 Ліга

03.01.2021

  

Світ спорту – Патріот

(Демиденко-4, Голубничий-2, Лисенко, Душко, Лобода, Чухно, Зубченко(АГ) – Сьоря, Гаврильченко, Глушко)

11:3

5 Ліга

03.01.2021

  

Шершні – Рошен

(Рокитний – Безуглий-2, Остапченко-2, Кравченко-2, Фідря)

1:7

5 Ліга

03.01.2021

  

Пронозівка – Правий берег

(Самовальцев – Ішалін, Макаренко, Леонов, Ванда)

1:4

5 Ліга

03.01.2021

  

Магія смаку – Олімп

(Якимець-3, Чорний-2, Погребняк-2, Шиш, Шегеря - Костина)

9:1

5 Ліга

03.01.2021

  

Локомотив – Інтер Авто

(Звєздай, Чижов, Безклинський, Ляпун, Міщенко, Дубовий – Кухта, Шишкін, Загарій, Сафонов, Гуцу)

6:5

3 Ліга

03.01.2021

  

Прорив – ПрАТ Кременчукгаз

(Штефан-2, Коробко-2, Коваценко – Твердохліб-2, Гринько, Рєзнік, Волощенко, Арішін )

5:6

4 Ліга
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футзал карантин
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