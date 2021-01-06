Жорсткий карантин після Різдва: що заборонено з 8 січня, що дозволено

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Із 8 до 24 січня посилюються карантинні обмеження. Знову закривають кафе, ресторани, непродовольчі магазини та ринки

На виконання урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року у Кременчуці з 8 січня припиняють роботу заклади громадського харчування та інші об'єкти торгівлі. Так, відповідно до рішення КМУ, на період із 8 до 24 січня (включно) посилюються карантинні обмеження. При цьому громадський транспорт працюватиме. Що передбачає так званий локдаун?





Що заборонили в Україні до 25 січня

Нові заборони вводяться з 00.00 8 січня до 00.00 25 січня:

Заборонена робота барів, ресторанів, кафе тощо. При цьому закладам дозволена адресна доставка замовлень, робота на виніс. Виняток із цього правила: дозволена робота закладів громадського харчування в аеропортах. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, проте є винятки (умови та перелік товарів, які дозволено продавати – нижче). Приймання відвідувачів у розважальних закладах. Заборонена робота сфери торгівлі та послуг, але є винятки (див. нижче). Приймання відвідувачів у закладах культури, а також проведення культурних масових заходів. Приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, виняток – для спортсменів та тренерів національних збірних команд України. Проведення масових заходів. Винятки – гірськолижне дозвілля (без роботи закладів харчування) та офіційні спортивні заходи. Заборонена робота закладів харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів; Заборонена діяльність непродовольчих ринків. Забороняється відвідування закладів освіти, крім дитсадків. Але й дитсадки можуть закривати, якщо понад 50% вихованців та персоналу пішло на самоізоляцію через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 (це обмеження для закладів освіти діяло і раніше).

Що дозволено

Разом із тим, на деякі сфери торгівлі та послуг обмеження не діятимуть, зокрема, дозволені:

робота закладів торгівлі, якщо не менш як 60% торговельної площі призначено для реалізації продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів захисту рослин (всі інші групи товарів можуть продаватися через адресну доставку);

торгівля пальним та діяльність заправок (без зон харчування);

технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

діяльність із надання фінансових послуг, фінансових установ;

діяльність операторів поштового зв’язку;

медична практика;

ветеринарна практика:

робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.





Обмеження на медичну допомогу

Залишається діяти низка обмежень, яка була введена раніше. Суттєве з них – це зупинення планової госпіталізації хворих.





Але нагадаємо про винятки, коли така допомога надається:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

надання меддопомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей тощо.

Нагадаємо, карантин у Кременчуці, як і в усій Україні, подовжено до 28 лютого. Відповідне рішення ухвалив 31 грудня виконком Кременчуцької міськради на виконання постанови Кабміну.



