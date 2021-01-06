На Різдвяні свята громадський транспорт у Кременчуці працюватиме у режимі вихідного дня

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У Різдвяні вихідні 7-10 січня громадський транспорт у Кременчуці працюватиме у режимі вихідного дня з дотриманням карантинних обмежень – маскового режиму та перевезення пасажирів по кількості сидячих місць. Про це 6 січня на виконкомі повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина.





З понеділка 11 січня громадський транспорт почне працювати у звичайному режимі.





Протягом кількох днів фахівці управління транспорту та підприємств-перевізників вивчатимуть зміни пасажиропотоку, пов’язані із введенням карантину зимових канікул, у разі його зменшення, буде зменшено і кількість одиниць транспорту на міських маршрутах.