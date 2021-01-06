Мерія просить Нацгвардію та поліцію патрулювати береги водойм, щоб убезпечити дітей

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 276

6 січня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації підняли питання безпеки дітей під час карантину та зимових канікул. Питання підняли після випадку із загибеллю двох дітей на Сухому Кагамлику.













Мерія звернеться до Нацгвардії та поліції з проханням включити у маршрути патрулювання береги водойм та інших потенційно небезпечних об’єктів. Відповідні листи будуть направлені правоохоронцям за дорученням мера Кременчука Малецького.

Також мер доручив управлінню ДСНС виконкому провести роз’яснювальну роботу у школах після канікул.





Крім цього, у мерії зазначили, що під час Водохреща (19 грудня) біля водойм працюватимуть рятувальники, швидка, хоча масові заходи релігійні громади й не проводять.