За добу COVID-19 виявили у 8 997 українців, на Полтавщині – у 389

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За добу діагноз підтвердився у 57 кременчужан

8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 567 осіб;

летальних випадків – 148;

одужало – 11 316 осіб;

здійснено тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 099 493 особи;

одужало – 773 214 осіб;

летальних випадків – 19 505;

проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 731 випадок;

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 572 випадки;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Запорізька область – 509 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Одеська область – 694 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Харківська область – 599 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 38 273 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 30 778 (+695) жителів області, продовжують лікування 6 706 людей, зокрема 160 дітей.





Всього зареєстровано 789 летальних випадків, нових – 7 (Горішні Плавні – 3; Полтава – 2; Оржицький, Чорнухинський райони).

За минулу добу зареєстровано нових випадків – 389.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 15 055 (+125),

Кременчук – 5 202 (+57),

Горішні Плавні – 1 877 (+58),

Полтавський район – 1 527 (+24),

Миргород – 1 509 (+4),

Лубни – 1 080 (+11),

Лохвицький район – 1 008 (+1),

Зіньківський район – 862 (+2),

Пирятинський район – 756 (+32),

Котелевський район – 707,

Глобинський район – 656 (+3),

Кременчуцький район – 636 (+5),

Новосанжарський район – 612 (+1),

Карлівський район – 584 (+5),

Диканський район – 565 (+12),

Миргородський район – 511 (+1),

Хорольський район – 500,

Кобеляцький район – 474,

Шишацький район – 473,

Решетилівський район – 436 (+1),

Гадяч – 422 (+1),

Семенівський район – 388,

Великобагачанський район – 358 (+4),

Чутівський район – 327 (+16),

Машівський район – 313 (+2),

Козельщинський район – 277 (+2),

Лубенський район – 260 (+6),

Гадяцький район – 254,

Гребінківський район – 223 (+3),

Чорнухинський район – 211 (+1),

Оржицький район – 210 (+12).





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!