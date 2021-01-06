На Полтавщині за добу сталися дві ДТП з пішоходами: один – загинув, інший – у лікарні

Поліція розпочала досудові розслідування
Учора, 6 січня, в Полтавському районі, поблизу с. Давидівка, на 354 кілометрі автомобільної дороги «Київ – Харків – Довжанський» мікроавтобус Volkswagen Crafter смертельно травмував жінку. Повідомлеяє пресслужба поліції.
Встановлено, що водій автобуса Volkswagen Crafter, 34-річний житель Луганщини, допустив наїзд на місцеву жительку, яка йшла вздовж дороги. Від отриманих ушкоджень 38-річна жінка, загинула на місці.
Інша ДТП сталася у Лубнах, близько 10.20, на пішохідному переході, що на вул. Монастирській. 82-річний водій автомобіля ВАЗ 210994-20, допустив наїзд на пішохода. 46-річного постраждалого доставили до медичного закладу.
За фактами дорожньо-транспортних подій поліція розпочала досудове розслідування.