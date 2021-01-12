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Де й о котрій 15 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 747

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

15 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Якова Петруся, 25-138;
  • вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
  • вул. Рокитнянська, 3-39;
  • вул. Карбишева, 3-21;
  • вул. Утьосова, 17;
  • вул. Данила Галицького, 6;
  • вул. Марка Вовчка, 1-32;
  • вул. Некрасова, 26-80;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 2-67;
  • вул. Размислова, 6-40;
  • вул. Целіноградська, 2-12;
  • вул. Чайковського, 69-95;
  • вул. Василя Симоненка, 90-100;
  • вул. Хортицька, 3-28;
  • вул. Аерофлотська, 3-64;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Михайла Калачевського;
  • просп. Полтавський, 142-241;
  • пров. Некрасова, 3-48;
  • пров. Якова Петруся, 3-6;
  • вул. Керченська, 1-32;
  • вул. Вільної України, 140-142;
  • вул. Якова Петруся, 140, 144;
  • вул. Артема Носенка, 2-31.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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