Де й о котрій 15 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
15 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Якова Петруся, 25-138;
- вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
- вул. Рокитнянська, 3-39;
- вул. Карбишева, 3-21;
- вул. Утьосова, 17;
- вул. Данила Галицького, 6;
- вул. Марка Вовчка, 1-32;
- вул. Некрасова, 26-80;
- вул. Бориса Чичибабіна, 2-67;
- вул. Размислова, 6-40;
- вул. Целіноградська, 2-12;
- вул. Чайковського, 69-95;
- вул. Василя Симоненка, 90-100;
- вул. Хортицька, 3-28;
- вул. Аерофлотська, 3-64;
- вул. Гетьманська;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Михайла Калачевського;
- просп. Полтавський, 142-241;
- пров. Некрасова, 3-48;
- пров. Якова Петруся, 3-6;
- вул. Керченська, 1-32;
- вул. Вільної України, 140-142;
- вул. Якова Петруся, 140, 144;
- вул. Артема Носенка, 2-31.