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Кременчук, Информцентр для участников АТО

Родини зниклих безвісти АТОвців мають право на пільговий проїзд

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 310

 

З 2016 року в області діє Порядок виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального користування (протяжність яких перевищує 50 км)

З 1 січня розширили перелік окремих категорій громадян, що користуються пільгами з проїзду на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, тепер право на одержання відповідної компенсації додатково надано членам сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС.


Підставою для оформлення квитка на проїзд є довідка, надана Об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення незаконного позбавлення волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції СБУ, щодо перебування осіб у полоні, або осіб, які пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС.


Для отримання компенсації за проїзд за рахунок коштів обласного бюджету необхідно, не пізніше 6 місяців з дня здійснення поїздки, подати до управління соцзахисту населення за місцем перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги:

  • заяву про відшкодування вартості проїзду;
  • іменний квиток на проїзд виданий в касі автостанції.


При собі мати паспорт, пільгове посвідчення та реквізити уповноваженого банку.


Вартість проїзду буде відшкодовано на зазначений в заяві особовий рахунок, відкритий в банківській установі або через відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».


Члени сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС подають документи до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання.


Більш детальну інформацію з даного питання можна отримати в управліннях соцзахисту.


Адреси та контактні телефони:

  • управління соцзахисту Автозаводського району: просп. Свободи, 66. Телефон (0536) 758681, 097 602 83 05;
  • управління соцзахисту Крюківського району: вул. І. Приходька, 90. Телефон (05366) 62335, 098 423 45 02.
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Автор: Альона Душенко
Теги: пільги зник АТОвці

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