Родини зниклих безвісти АТОвців мають право на пільговий проїзд

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 310

З 2016 року в області діє Порядок виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального користування (протяжність яких перевищує 50 км)

З 1 січня розширили перелік окремих категорій громадян, що користуються пільгами з проїзду на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, тепер право на одержання відповідної компенсації додатково надано членам сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС.





Підставою для оформлення квитка на проїзд є довідка, надана Об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення незаконного позбавлення волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції СБУ, щодо перебування осіб у полоні, або осіб, які пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС.





Для отримання компенсації за проїзд за рахунок коштів обласного бюджету необхідно, не пізніше 6 місяців з дня здійснення поїздки, подати до управління соцзахисту населення за місцем перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги:

заяву про відшкодування вартості проїзду;

іменний квиток на проїзд виданий в касі автостанції.





При собі мати паспорт, пільгове посвідчення та реквізити уповноваженого банку.





Вартість проїзду буде відшкодовано на зазначений в заяві особовий рахунок, відкритий в банківській установі або через відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».





Члени сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС подають документи до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання.





Більш детальну інформацію з даного питання можна отримати в управліннях соцзахисту.





Адреси та контактні телефони: