1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Надзвичайні новини

На Полтавщині через скаженого собаку 25 сіл пішли на карантин

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 1 952 Коментарів: 1

 

Там проводиться вимушена вакцинація всіх домашніх тварин проти сказу

12 січня у селі Великий Тростянець, що належить Щербанівській сільській об’єднаній територіальній громаді, зареєстрували випадок сказу у собаки. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.


На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Полтавській районній державній адміністрації №2 віднесли до загрозливої зони територія між селами: Малий Тростянець, Буланове, Пожарна Балка, Щербані, Тютюнники, Гора, Нижні Млини, Розсошенці, Горбанівка, Шмиглі, Мильці, Мачухи, Кукленці, Судіївка, Копили, Терешки, Зінці, Безручки, Цибулі, Клюшники, Ватажкове, Головач, Луківщина.


У зв’язку з цим, у селі Великий Тростянець Полтавського району та у населених пунктах Щербанівської ОТГ, що увійшли в загрозливу зону, проводиться вимушена вакцинація всіх домашніх тварин проти сказу.


Тож, обов’язково щепіть свою тварину. Ненадання тварини для щеплення несе за собою адміністративну відповідальність.


Для власників тварин профілактичні рекомендації прості – щепити своїх домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно.


У разі покусу чи ослинення слід негайно звертатися за медичною допомогою.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: сказ

Коментарі: 1

346
Чувааак:
Сьогодні, 17:50

А в нас собаки визнані екосистемою міста? Вони ж котів ганяють, регулюють їхню численність...


7 2

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх