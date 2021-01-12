На Полтавщині через скаженого собаку 25 сіл пішли на карантин

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 1 952 Коментарів: 1

Там проводиться вимушена вакцинація всіх домашніх тварин проти сказу

12 січня у селі Великий Тростянець, що належить Щербанівській сільській об’єднаній територіальній громаді, зареєстрували випадок сказу у собаки. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.



На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Полтавській районній державній адміністрації №2 віднесли до загрозливої зони територія між селами: Малий Тростянець, Буланове, Пожарна Балка, Щербані, Тютюнники, Гора, Нижні Млини, Розсошенці, Горбанівка, Шмиглі, Мильці, Мачухи, Кукленці, Судіївка, Копили, Терешки, Зінці, Безручки, Цибулі, Клюшники, Ватажкове, Головач, Луківщина.



У зв’язку з цим, у селі Великий Тростянець Полтавського району та у населених пунктах Щербанівської ОТГ, що увійшли в загрозливу зону, проводиться вимушена вакцинація всіх домашніх тварин проти сказу.



Тож, обов’язково щепіть свою тварину. Ненадання тварини для щеплення несе за собою адміністративну відповідальність.



Для власників тварин профілактичні рекомендації прості – щепити своїх домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно.



У разі покусу чи ослинення слід негайно звертатися за медичною допомогою.