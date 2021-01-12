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Кременчук, Україна, Світ

У нас найбільше виросла: Україна очолила рейтинг по зростанню зарплати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 247 Коментарів: 1

 

Протягом минулого року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася на 27%

В Україні мінімальна зарплата вища, ніж в Білорусії і Росії, а швидкість зростання «мінімалки» - найбільша у світі. Однак, в співвідношенні цін до зарплат Україна перебуває в кінці рейтингу. Таке дослідження в середу, 13 січня, опублікувала платформа Picodi.


Протягом минулого року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася на 27%, що забезпечило країні перше місце в рейтингу з 56 країн, де існує встановлена урядом фіксована мінімальна зарплата.


Зазначається, що станом на січень поточного року, «мінімалка» в Україні становить $171, що менше, ніж у більшості інших країн, наприклад, в Туреччині, яка перебуває на другому місці рейтингу. Однак, зростання «чистої» мінімальної зарплати виявилося найбільшим у порівнянні із минулим роком - із 3 802 гривень до 4 830.


 


Вказано, що «мінімалка» в Україні вища, ніж в сусідній Білорусії (134 долари) і Росії (146 доларів), але істотно нижча, ніж в Польщі (546 доларів), і Чехії (605 доларів).


Також повідомляється, що вартість мінімального продуктового кошика на початок 2021 року становить 1 724 грн., що на 7,82% більше, ніж рік тому.


 


При цьому в рейтингу співвідношення цін до зарплат - Україна перебуває на 40 місці з 56.


 

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Автор: Дарія Губенко
Теги: зарплата

Коментарі: 1

910
antikola:
Сьогодні, 16:20

Ого.... Круто! Заживем теперь

 


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