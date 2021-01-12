23 січня у педколеджі пройде день відкритих дверей

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 221

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка кличе випускників 9 та 11 класів на день відкритих дверей, що відбудеться 23 січня о 10.00 у форматі онлайн. Про це ТЪ повідомила заступник директора з навчально-методичної роботи Наталія Деньга.





Під час заходу абітурієнти зможуть дізнатися про особливості вступу на навчання у 2021 році. Зокрема, про терміни вступної кампанії, які визначені Міністерством освіти і науки для вступу як до закладів вищої освіти, так і фахової передвищої освіти, перелік вступних випробувань та сертифікатів ЗНО, які необхідні у 2021 році, список необхідних документів та формат їх подання до закладу освіти.





Для участі у заході необхідно зареєструватися за лінком.