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Кременчук, Освіта

23 січня у педколеджі пройде день відкритих дверей

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 221

 

Аби стати учасником онлайн-заходу, слід зареєструватися за посиланням

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка кличе випускників 9 та 11 класів на день відкритих дверей, що відбудеться 23 січня о 10.00 у форматі онлайн. Про це ТЪ повідомила заступник директора з навчально-методичної роботи Наталія Деньга.


Під час заходу абітурієнти зможуть дізнатися про особливості вступу на навчання у 2021 році. Зокрема, про терміни вступної кампанії, які визначені Міністерством освіти і науки для вступу як до закладів вищої освіти, так і фахової передвищої освіти, перелік вступних випробувань та сертифікатів ЗНО, які необхідні у 2021 році, список необхідних документів та формат їх подання до закладу освіти.


Для участі у заході необхідно зареєструватися за лінком.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: педколледж день открытых дверей

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