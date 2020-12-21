У МОЗ затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Сьогодні, 08:09 Переглядів: 971 Коментарів: 6

22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Як повідомляють у Центрі громадського здоров’я України, мета цього плану — протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією від коронавірусної інфекції щонайменше 50% населення України (20 млн людей).





- Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб, — сказав в.о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін.





Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:





1. січень–квітень 2021 року — люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;





2. квітень–червень 2021 року — люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги;





3. червень–вересень 2021 року — люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;





4. вересень 2021 — березень 2022 року — люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.





- Ми готові отримувати вакцину вже у першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19. Вакцинація для українців з непідконтрольної території також буде доступна — відповідна процедура буде затверджена окремим планом, — зазначив Ігор Кузін.





Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.





- Ми матимемо достатньо ресурсу для закупівлі вакцин: майже 3 млрд грн вже закладено у Держбюджеті. Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям, - написав у своєму офіційному Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.