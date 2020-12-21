У МОЗ затвердили план вакцинації населення від COVID-19

22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Як повідомляють у Центрі громадського здоров’я України, мета цього плану — протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією від коронавірусної інфекції щонайменше 50% населення України (20 млн людей).
Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:
1. січень–квітень 2021 року — люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2. квітень–червень 2021 року — люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги;
3. червень–вересень 2021 року — люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4. вересень 2021 — березень 2022 року — люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.