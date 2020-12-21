Сьогодні депутати Кременчуцької райради вирішать, чи віддавати Центральну райлікарню місту

Сьогодні, 08:48 Переглядів: 549

На черговому засіданні сесії Кременчуцької районної ради сьогодні, 24 грудня, депутати вирішать долю Центральної районної лікарні, що у Кохнівці. Попередньо питання розглянули 23 грудня на спільному засіданні комісій райради: бюджетної, освітянської, регламентної та комісії з питань охорони здоров'я.





Мова йде про імовірність передачі ЦРЛ Кременчуку – у комунальну власність міста. Запеклі суперечки тривали в залі засідань, чи варто включити це питання до порядку денного чергової сесії. Адже, за словами депутатів Скляревського та Кір'ян, не коректно виносити на обговорення питання, у якому варто було би вислухати усіх співзасновників юридичної особи «Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». А до переліку засновників лікарні належать 19 сільських рад.

- Чому Кременчук? Тому що згідно з чинним законодавством об'єкти комунальної власності передаються туди, де територіально розташовані. Лікарня розміщена на території міста. Доречно передати її на баланс тій громаді, у якій лікарня фізично розташована. За попереднім досвідом було багато острахів щодо лікарні «Придніпровська», а вона не просто не закрилася, а стала однією з трьох комунальних некомерційних в Україні.

Тепер там роблять пересадки суглобів, відкрили кабінет довіри для хворих на ВІЛ/СНІД і підписані договори з НСЗУ. Лікарня нормально розвивається, має перспективи і є в полі загального медичного простору. Вважаю, що даний перехід від одного власника до іншого є логічним і обумовленим, адже райрада фізично не може сплатити навіть комунальні послуги лікарні. Необхідно організувати роботу і фінансування так, щоб жоден працівник не відчув на собі затримок зарплати з нового календарного року, - наголосив начальник управління охорони здоров'я Кременчуцької міськради Максим Середа.





Під час засідання комісій лунали дискусії, виникло питання, кому доцільніше віддати лікарню: місту, де вона стане 14-м закладом охорони здоров'я, чи лишити на утриманні п'ятьох сільських територіальних громад?





За словами в.о. директора «Кременчуцької центральної районної лікарні» Марії Ігнатчук, взяти спільне шефство над лікарнею готові Піщанська, Пришибська, Кам'янопотоківська, Омельницька та Новогалещинська громади. Чи дійсно ці громади готові підтримати своїх мешканців і лишити лікарню в районі - дізнаємося уже сьогодні, 24 грудня, на третьому засіданні Кременчуцької районної ради восьмого скликання.