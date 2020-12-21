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Кременчужан запрошують на службу в 25 окрему повітряно-десантну бригаду

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 751

 

Детальну інформацію можна уточнити у кременчуцькому військкоматі

Кременчужан запрошують для проходження військової служби за контрактом у військовій частині А1126 (25 окрема повітряно-десантна бригада). Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.  


Основна перевага військової служби за контрактом – стабільне грошове забезпечення та поетапне його зростання.


Військовослужбовцям гарантують:

  • перспективу на отримання житла;
  • грошову компенсацію за піднайом житла;
  • пільгове санаторно-курортне лікування військовослужбовцям та членам їх сімей;
  • безоплатну медичну допомогу;
  • щорічну матеріальну грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань та матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення;
  • одноразову грошову допомогу після укладення першого контракту: особам рядового складу – 16 816 грн; особам сержантського та старшинського складу – 18 918 грн; особам офіцерського складу – 21 020 грн;
  • щомісячну доплату за участь в ООС: на 1-й лінії оборони – 17 000 грн; на 2-й та 3-й лінії – 6 500 грн/міс;
  • збереження місця роботи, посади та середньомісячної заробітної плати за рахунок державного бюджету при укладанні (продовженні) контракту;
  • забезпечення речовим майном та продовольством;
  • соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей;
  • можливість безкоштовного навчання в навчальних закладах;
  • можливість підписання контракту строком від 6 місяців.


Тільки сильна та професійна армія є гарантом безпеки і свободи нашої держави, нашого народу, наших дітей.


За додатковою інформацією звертатися до Кременчуцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 або за телефоном (05366) 3-10-45.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат десант
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