У Кременчуці виявили ще 77 випадків COVID-19, п'ятеро людей померло

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23 грудня в місті зареєстрували 77 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.





За даними мерії Кременчука, захворіли 49 жінок віком від 18 до 86 років та 28 чоловіків віком від 19 до 82 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 69 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 8 – лікується в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 96 пацієнтів.



Одужало 239 осіб. На жаль, п'ять пацієнтів померло.



Всього зареєстровано 4562 випадки, одужало 3160, померло 131.