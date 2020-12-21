1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці виявили ще 77 випадків COVID-19, п'ятеро людей померло

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 458

За добу одужало 239 осіб

23 грудня в місті зареєстрували 77 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За даними мерії Кременчука, захворіли 49 жінок віком від 18 до 86 років та 28 чоловіків віком від 19 до 82 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 69 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 8 – лікується в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 96 пацієнтів.

Одужало 239 осіб. На жаль, п'ять пацієнтів померло.


Всього зареєстровано 4562 випадки, одужало 3160, померло 131.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх